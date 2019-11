Sony A7S III: sensore 6K da 19MP come la FX9?

È sempre la stessa storia: Sony annuncia una nuova fotocamera, un ottimo modello di per sé, ma viene riempita di critiche perché non si tratta della Alpha A7S III.

Eppure le specifiche della Sony FX9 potrebbero piacere a tanti visto quello che è stato incluso da Sony, e si tratta di caratteristiche che sarebbero gradite anche in una eventuale A7S III.

Il sensore è un 19MP Exmor R retroilluminato full-frame. Un buon miglioramento rispetto al sensore Super 35mm presente nel modello precedente FS7; la sua risoluzione lo rende un candidato ideale per essere inserito all'interno della A7S III.

Questo sensore è in grado di registrare video 6K, però, come i sensori che si trovano all'interno dei modelli come A9 e A7R IV, avviene un sottocampionamento a 4K prima di passare all'output.

Inoltre vanterà una ISO di base doppia di 800 e 4000, oltre a un'opzione Super 35mm e una modalità Hybrid Log Gamma. È stata promesso anche una gamma dinamica superiore a 15EV stop.

Anche il sistema Sony's Fast Hybrid AF è presente sulla fotocamera, grazie ai pixel a rilevamento di fase nel sensore che funzionano con i sistemi standard AF a contrasto. Questa è stata una caratteristica presente da molto tempo sulla gamma Alpha, sebbene su questo modello il sistema arriva a ben 96% del frame orizzontalmente e 94% verticalmente. Per fare un confronto, la recente A7R IV ha una copertura verticale del 99,7% e orizzontale del 74%.

Sony ha anche dichiarato che la FX9 è la prima fotocamera full-frame ad avere un filtro ND variabile, che sarà certamente un'ottima funzione che vorremmo anche sul prossimi modelli Alpha.

Tutte queste funzioni avrebbero molto senso all'interno della prossima Alpha A7S III, attorno alla quale girano da tempo delle indiscrezioni. Nonostante questo Sony non ha ancora fatto annunci ufficiali e non ci rimane che aspettare che i nostri sogni diventino realtà.