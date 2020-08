Smartphone, i prezzi si stanno alzando

Il settore smartphone a livello globale ha subito una contrazione, dovuta almeno in parte alla crisi del covid-19. I prezzi in Italia, tuttavia, sono aumentati in media del 17,1%.

(Image credit: Idealo)

A rivelarlo è un'indagine del portale Idealo, da cui si apprende anche che gli italiani hanno fatto molte più ricerche online, rispetto all'anno scorso. Si parla di un +119%, e anche questo dato è probabilmente legato alla pandemia: i negozi erano chiusi e ci sono ancora moltissime persone che non hanno mai acquistato online, e che magari hanno colto l'occasione per scoprire l'ecommerce.

Abbiamo quindi, in Italia, più persone che sembrano interessate a comprarsi un nuovo smartphone online. E allo stesso tempo i telefoni costano di più. Una situazione non proprio gradevole, ma non completamene.

Sempre Idealo, infatti, conferma ufficialmente quello che tutti sapevamo: se invece di comprare un modello appena uscito si aspetta qualche mese, il prezzo può calare anche di molti punti percentuali. Si può arrivare anche a un -20%, senza per questo dover attendere che esca il modello successivo.

Che cosa significa tutto questo per noi che compriamo un telefono ogni tanto. Tanto per cominciare, chi vuole uno dei migliori smartphone disponibili non dovrebbe lanciarsi sull'ultimo modello, ma considerare la lista con attenzione e l'andamento dei prezzi.

Inoltre i lettori di TechRadar possono contare sul fatto che il nostro strumento per l'analisi dei prezzi mostra sempre i migliori affari possibili, selezionati tra centinaia di negozi.