Sennheiser presenta CX Plus, i nuovi auricolari true wireless con ANC

Sennheiser ha presentato CX Plus, la versione aggiornata dei suoi popolarissimi auricolari Sennheiser CX che introducono il sistema ANC (cancellazione del rumore attiva) e la compatibilità con i codec AptX Adaptive.

Gli auricolari true wireless Senneheiser CX Plus saranno disponibili dal 28 settembre in due colorazioni (bianco e nero) a un prezzo di circa 149€.

Stando a quanto dichiarato dall'azienda i nuovi CX Plus conserveranno le migliori caratteristiche dei precedenti modelli CX, come la certificazione IPX4, le 24 ore di autonomia garantite con il case di ricarica e i trasduttori TrueResponse per la massima qualità audio.

Probabilmente, anche dopo il lancio della variante Plus, sarà ancora possibile acquistare il modello CX "standard" che, pur non potendo contare sul sistema ANC, dispone comunque di un buon sistema di riduzione del rumore.

Analisi: riduzione del rumore o cancellazione del rumore attiva?

Prima che esplodesse la moda degli auricolari ANC era difficile leggere "riduzione del rumore" tra le specifiche degli auricolari. Lai riduzione del rumore passiva fa affidamento sulla struttura fisica studiata per isolare il canale uditivo dell'ascoltatore dai rumori esterni.

Al contrario, la cancellazione del rumore attiva si basa su un mix di microfoni interni ed esterni che hanno la funzione di monitorare i suoni esterni, che vengono elaborati per poi essere contrastati con frequenze opposte in modo da "cancellare" ogni forma di disturbo. Per ottenere questo risultato c'è bisogno di un processore in grado di elaborare i suoni e produrre delle frequenze di contrasto coerenti basandosi sull'algoritmo di riferimento. Come potete immaginare gli algoritmi più complessi richiedono processori più potenti.

Cosa ne consegue? Le cuffie e gli auricolari con sistemi ANC hanno un costo nettamente superiore rispetto ai modelli "standard". Detto questo, quando trovate scritto "riduzione del rumore" tra le funzioni di una cuffia o di un paio di auricolari vuol dire che potete contare su un certo livello di isolamento che, pur non raggiungendo l'efficienza della cancellazione del rumore, ha un impatto notevole sulla qualità dell'ascolto e permette di risparmiare sul prezzo d'acquisto.

Per questo consigliamo sempre di prendere in considerazione il livello di isolamento di cui avete realmente bisogno e di effettuare un acquisto coerente alle vostre necessità, piuttosto che seguire la moda del momento.