Sanremo 2022: come vederlo in streaming gratis anche dall'estero

Sanremo 2022, l'attesa kermesse canora italiana, sta per iniziare.

Potremmo aver strappato un sorriso a qualcuno di voi, d'altronde il Festival della canzone italiana, da ormai 72 anni, viene trasmessa in diretta su Rai 1.

Eppure, c'è una vasta schiera di italiani emigrati all'estero che, un po' per riassaporare certi ricordi e rivivere un attimo l'emozione di tornare al proprio Paese d'origine, ogni anno vuole seguire l'evento.

Per questo motivo, abbiamo deciso di indicare il modo più efficiente per seguire il Festival di Sanremo 2022 in streaming fuori dall'Italia.

Festival di Sanremo 2022 (Image credit: RAI) Date: 1°-5 febbraio 2022 Ora: 20:35 (ora italiana) Location: Hotel Ariston, Sanremo Dove guardarlo in TV: Rai Uno, in diretta e in chiaro Dove guardarlo in streaming: RAI Play. Come guardare dall'estero: occorre registrarsi a una VPN per poter accedere ai servizi di streaming di Rai Play. Cliccate qui per visitare il sito ufficiale.

Ancora una volta, la conduzione e la direzione artistica saranno a cura di Amadeus, che registra la terza presenza a Sanremo nelle vesti del presentatore.

Il programma di quest'anno vede la partecipazione in prima serata dei Maneskin, Laura Pausini in seconda serata e Cesare Cremonini, insieme a Luca Argentero, Raoul Bova, Lino Guanciale, Anna Valle, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste della fiction "L’amica geniale".

Per quanto riguarda la gara canora vera e propria, ci saranno 25 artisti che proporranno i loro brani inediti. Grandi novità sono previste dal punto di vista della votazione: via le nuove proposte (i giovani si sono già esibiti a dicembre, e i primi tre si sono qualificati per la gara principale), con un unico roster chiamato semplicemente "Artisti". Via anche l'eliminazione: tutti e 25 gli sfidanti arriveranno alla serata finale, in cui si decreterà il vincitore della 72a edizione del Festival di Sanremo 2022.

Come guardare Sanremo 2022 - Il 72° festival della canzone italiana in streaming dall'estero

Se vi trovate dalla parte opposta dell’oceano, tramite l’utilizzo dei giusti accorgimenti è possibile assistere allo streaming di Sanremo 2022 evitando il blocco geografico degli emittenti. Tramite l’utilizzo di una VPN è possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server italiani, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso dal territorio della Repubblica Italiana. Abbiamo potuto testare centinaia di diverse VPN, possiamo quindi garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la miglior VPN disponibile al momento. Oltre al fatto che NordVPN disponga di una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, lo abbiamo classificato come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet. Date un’occhiata a NordVPN, sconto del 68% con il piano biennale.

Sanremo 2022, cantanti in gara e titoli dei brani

Ecco i 25 artisti "Big" che si contenderanno la vittoria a Sanremo 2022:

Achille Lauro - “Domenica”

Aka 7even - “Perfetta così”

Ana Mena - “Duecentomila ore”

Dargen D'Amico - “Dove si balla”

Ditonellapiaga e Rettore - “Chimica”

Elisa - “O forse sei tu”

Emma - “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro - “Sei tu”

Gianni Morandi - “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi - “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri - “Miele”

Highsnob e Hu - “Abbi cura di te”

Irama - “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi - “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista - “Ciao ciao”

Le Vibrazioni - “Tantissimo”

Mahmood e Blanco - “Brividi”

Massimo Ranieri - “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano - “Virale”

Michele Bravi - “Inverno dei fiori”

Noemi - “Ti amo non lo so dire”

Rkomi - “Insuperabile”

Sangiovanni - “Farfalle”

Tananai - “Sesso occasionale”

Yuman - “Ora e qui”