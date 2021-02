Samsung Slim One Connect: arriva una versione compatta del box dedicata ai nuovi TV Micro LED 8K

Samsung One Connect è una soluzione intelligente ideata dall'azienda coreana per nascondere i cavi sulle sue TV di fascia alta, di cui vedremo una versione "Slim" inclusa nei nuovi modelli 8K in uscita nel 2021.

A confermarlo è Samsung stessa, con un post comparso di recente sul blog ufficiale dove il nuovo "Slim One Connect box" viene indicato come una versione più sottile e leggera rispetto al precedente modello, e descritto come "un nuovo sistema di gestione dei fili che facilita l'installazione e garantisce un'estetica più pulita".

Samsung Slim One Connect verrà associato alla nuova gamma di TV 8K Samsung NEO QLED che comprende tre modelli e, stando alla descrizione del prodotto, introdurrà nuove opzioni di posizionamento con un aggancio posto sul retro del televisore.

Simile ma differente

Avevamo già visto il nuovo Slim One Connect durante la presentazione dei nuovi TV Samsung al CES 2021. Pur non avendo dettagli sulle specifiche del dispositivo, possiamo dire con certezza che si tratta di una versione più sottile e compatta, caratterizzata da un design curvo e da una finitura lucente che lo differenzia dal precedente modello.

La caratteristica più interessante di One Connect sta nel fatto che permette di collegare dispositivi di ogni genere (console, soundbar, portatili) riducendo al minimo l'ingombro dei fili e comunicando con il TV tramite un unico cavo trasparente, e grazie a delle dimensioni ulteriormente ridotte, la nuova versione Slim incrementerà ulteriormente il risparmio offerto termini di spazio.

Durante la presentazione Samsung abbiamo visto il box attaccato sul retro di un supporto TV, opzione non disponibile sul precedente modello e resa possibile dal design più compatto e leggero (date un'occhiata al video qui sotto, minuto 30:00).

Pur non avendo ricevuto informazioni ufficiali sulla connettività, ci aspettiamo di trovare delle porte HDMI 2.1, sempre più comuni tra i TV Samsung, oltre al supporto per la tecnologia HDMI eARC dedicata alle soundbar. Molto probabilmente, oltre che sui suddetti modelli MicroLED, il nuovo One Box sarà presente su tutti i TV Samsung 8K.

One Connect box è presente sui modelli di fascia alta Samsung dal 2019 (Q85R, Serif e The Frame) e nel 2020 è stato incluso anche sui QLED Q95T (una variante di Q90T) e sul top di gamma Q950TS 8K QLED. L'azienda ha dichiarato di aver limitato la sua inclusione ai modelli di fascia alta per una questione di costi di produzione, ma ci auguriamo che nel tempo diventi uno standard diffuso anche su altri modelli QLED.