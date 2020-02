Samsung Serif e Frame: gli eleganti televisori di Samsung ora in dimensioni adatte a ogni soggiorno

Stanchi di avere il solito televisore in salotto? Da un paio d'anni Samsung sta promuovendo i suoi televisori appartenenti alle famiglie Serif e The Frame, progettati per completare l'arredamento del vostro salotto. In occasione dell'evento Samsung 2020 Forum TV svoltosi oggi a Malta, l’azienda ha mostrato come il suo obiettivo sia quello di ampliare le due gamme nel corso dei prossimi 12 mesi.

Iniziamo con il parlare della gamma Serif, contraddistinta da una cornice ampia e robusta (abbastanza grande da fungere da ripiano per piccoli ornamenti). Durante l'evento è stato annunciato che i televisori appartenenti alla nuova gamma saranno disponibili in dimensioni di 43, 49 e 55 pollici, oltre che in due nuove combinazioni di colori: bianco cotone e blu cotone.

Suggerimenti basati sull’IA

I televisori appartenenti alla gamma The Frame sono progettati per essere appesi alla parete e per imitare un'opera d'arte in modalità standby. Nel corso di quest’anno la gamma si espanderà comprendendo modelli da 32 e 75 pollici, oltre ai modelli di 43, 49, 55 e 65 pollici già presenti. Gli schermi Frame riceveranno anche un nuovo sistema di suggerimenti basato sull'IA che suggerirà opere d'arte ai loro proprietari in base ai gusti e agli stili da cui l'osservatore è attratto.

A parte le nuove dimensioni e il già citato sistema di suggerimenti basato sull’IA, la tecnologia degli schermi e le varie caratteristiche delle due gamme rimangono quasi identiche a quelle dei modelli del 2019. I nuovi Frame si differenziano leggermente dai predecessori per l'utilizzo di un nuovo array a doppia illuminazione LED, introdotto per combattere la dispersione della luce blu: una delle cause più comuni di scarso contrasto nei display a LED. L'alternanza di LED caldi e freddi, infatti, aiuta a mantenere un'immagine più coerente.

Per ulteriori informazioni su cosa aspettarsi dalle nuove gamme, date un'occhiata alle nostre recensioni del 2019 su The Frame e Serif.

Non sono ancora stati resi noti i prezzi definitivi e le date di uscita, anche se ci si aspetta una commercializzazione entro i prossimi due o tre mesi.