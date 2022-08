Samsung presenta l’SSD 990 PRO, il drive PCIe 4.0 più veloce di sempre

Samsung Electronics ha annunciato oggi il Samsung 990 PRO, l’unità a stato solido (SSD) NVMe PCIe 4.0 dalle prestazioni più elevate di sempre.

Secondo l’azienda il drive è ottimizzato per supportare i giochi più impegnativi, ma è adatto anche per attività molto pesanti dal punto di vista del carico di lavoro come il rendering 3D, l’editing video 4K e l’elaborazione dati.

Secondo KyuYoung Lee, vicepresidente del Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics, il 990 PRO offrirebbe un equilibrio ottimale di velocità, efficienza e affidabilità, tanto da risultare la scelta preferenziale sia per i giocatori più esigenti, che per i professionisti creativi.

L’unità sfrutta la più recente memoria V-NAND dell’azienda sudcoreana e grazie all’interfaccia PCIe 4.0 può raggiungere velocità di 7.450 (MB/s) in lettura e 6.900 MB/s in scrittura, mentre per gli accessi casuali l’azienda parla di 1400K e 1550K IOPS, valori del 55% più alti rispetto al pur velocissimo predecessore Samsung 980 PRO.

Il Samsung 990 PRO è anche indicato per l’utilizzo con le console di ultima generazione, e sarebbe capace di ridurre i tempi di caricamento fino a 7 volte, rispetto a un drive meccanico tradizionale.

Per quanto riguarda i consumi, si parla di miglioramento dell'efficienza fino al 50% rispetto al modello analogo della scorsa generazione, considerando sia il consumo inferiore dell'unità che il suo incremento prestazionale.

Per smaltire il calore in maniera più efficiente Samsung ha peraltro aggiunto alcuni componenti metallici extra, in particolare sul controller di memoria, mentre la tecnologia Dynamic Thermal Guard di Samsung mantiene sotto controllo i valori massimi di temperatura.

Il 990 PRO sarà disponibile con tre tagli di memoria: 1 TB, 2 TB e 4 TB, ognuno dotato di una cache DRAM LPDDR4 pari all’1% della propria dimensione.

Ogni drive avrà una durata dichiarata pari a 600 volte la propria capacità massima, una quantità tale di dati da essere quasi certamente più che sufficiente per la stragrande maggioranza degli utenti. Il 990 PRO sarà venduto in 2 versioni differenti, con o senza heatsink, quest'ultima presenterà anche dei LED RGB per curare al massimo anche l’aspetto estetico del proprio PC.

I prezzi del Samsung 990 PRO saranno di 189,99 € per il taglio da 1 TB, e 349,99 per quello da 2 TB. Quello da 4 TB arriverà solo nel corso del prossimo anno.

Le vendite su scala globale delle unità inizieranno il prossimo ottobre.