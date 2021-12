Samsung Galaxy S22, lo schermo sarà peggio del previsto (VIDEO)

Un nuovo video diffuso dall'insider @OnLeaks svela in anteprima tre modelli dell'attesa gamma Samsung Galaxy S22 mostrando alcuni presunti prototipi.

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra sfoggiano un design che si allinea con quanto trapelato precedentemente. Si possono vedere le fotocamere posteriori, assieme al foro per la fotocamera frontale e lo slot per la S-Pen nel bordo inferiore di S22 Ultra. Potete vedere il video qui sotto.

Secondo l'affidabile insider @UniverseIce, Samsung Galaxy S22 e S22 Plus avranno uno schermo con risoluzione 1080 x 2340 e aspect ratio di 19.5:9, mentre Samsung Galaxy S22 Ultra avrà un display con risoluzione di 1440 x 3088 e aspect ratio 19.3:9.

Seppur alti, questi numeri sarebbero lievemente inferiori all'attuale gamma, di cui i modelli Samsung Galaxy S21 ed S21 Plus hanno per riferimento una risoluzione di 1080 x 2400, mentre Galaxy S21 Ultra arriva a 1440 x 3200.

Nonostante ciò questo non influirà sulla densità dei pixel. La nuova gamma avrà infatti schermi più piccoli da 6,06 pollici e 6,55 pollici rispettivamente su S22 ed S22 Plus, in calo rispetto ai 6,2 e 6,7 pollici di S21 ed S21 Plus.

Anche se S22 Ultra utilizzerà un display da 6,81 pollici, rispetto il 6,8 pollici di S21 Ultra, sarà comunque necessario sforzarsi per percepire una differenza.

