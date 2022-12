Samsung Galaxy S22 FE potrebbe arrivare, con un nuovo chip

L'idea di un Samsung Galaxy S22 FE sembrava ormai tramontata, con la mancata presentazione nel 2022 e tutto il resto, ma ci sono nuove voci a suggerire che il telefono è effettivamente in arrivo e ha un chipset di nuova concezione al suo interno. Sarebbe un nuovo concorrente nella nostra classifica dei migliori smartphone, e uno dei prodotti più interessanti nella lista dei migliori telefoni Samsung.

La notizia proviene da @RGcloudS su Twitter (via Notebookcheck (Si apre in una nuova scheda)): si tratta di una fonte da cui non abbiamo sentito molto in passato, quindi bisogna essere cauti. L'informatore afferma che il Galaxy S22 FE arriverà nel 2023, sostituendo il Galaxy A74 di fascia media nella line-up di Samsung.

A quanto pare sarà alimentato da un nuovissimo chipset Exynos 2300 sviluppato da Samsung stessa, anche se altre fonti hanno suggerito che l'Exynos 2300 non farà la sua comparsa in nessun dispositivo di massa nel prossimo futuro.

Anche un nuovo tablet

Se l'indiscrezione è corretta, il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe essere presentato in occasione di un secondo evento Samsung Unpacked, in aggiunta a quello già previsto a febbraio per la presentazione in pompa magna dei telefoni di punta Galaxy S23.

La stessa fonte suggerisce anche che vedremo una versione FE del Samsung Galaxy Tab S8, con lo stesso chipset Exynos 2300. Non è la prima volta che sentiamo parlare di questo nuovo tablet, anche se ci aspettavamo di vederlo nel corso dell'anno.

C'è stata molta incertezza sulla possibilità di vedere una versione FE del Samsung Galaxy S22 e, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, sembra che i fan di questa serie economica possano avere di nuovo qualcosa da aspettarsi.

La FE o Fan Edition dei telefoni di punta Samsung è una sorta di tradizione: sia il Samsung Galaxy S20 FE che il Samsung Galaxy S21 FE hanno offerto un eccellente compromesso tra qualità e prezzo.

Il Galaxy S21 FE è arrivato però più tardi del previsto - gennaio 2022, circa 15 mesi dopo il suo predecessore - e abbiamo sentito molte voci secondo cui Samsung avrebbe deciso di ritirare la linea FE.

Quando non sono comparsi i soliti segnali di uno smartphone in arrivo (come i numeri di modello del database), abbiamo pensato che il Galaxy S22 FE fosse destinato a non arrivare mai. In realtà, forse stavamo cercando questi segnali troppo presto.

Si è persino detto che il Galaxy S21 FE non avrebbe visto la luce, il che ha gettato ulteriori dubbi su un successore. Tuttavia, il Galaxy S22 FE può essere una parte importante della gamma di telefoni Samsung 2023 - se il prezzo è giusto, ovviamente.