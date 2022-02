Samsung Galaxy S22 calerà di prezzo? Sì, ecco di quanto

Samsung Galaxy S22 sarà annunciato ufficialmente tra un paio di giorni, il 9 febbraio. Ormai sappiamo praticamente tutto di questo top di gamma, tranne forse il prezzo, su cui si sono fatte parecchie ipotesi.

Sicuramente costerà almeno quanto Galaxy S21 al lancio, forse di più. La crisi dei semiconduttori, infatti, sta provocando rialzi in tutti i settori e per tutti i prodotti, e non ci sono ragioni per cui la cosa non dovrebbe riguardare anche Samsung Galaxy S22.

Alle varie ipotesi sul prezzo si aggiunge quella di IDEALO:

Galaxy S22, 128 GB: 849 euro

Galaxy S22 Plus, 128 GB: 1.049 euro

Galaxy S22 Ultra, 128 GB: 1.249 euro

Secondo IDEALO, però, ci sono sostanziosi risparmi all'orizzonte per chi vuole un Galaxy S22 ma può aspettare qualche mese.

"La versione base del Samsung Galaxy S22 potrebbe costare già poco più di 700 euro dopo circa tre mesi, con un conseguente calo di circa 127 euro ed un risparmio del 15%. Ma chi non vuole attendere tanto, potrà comunque assicurarsi un risparmio del 13% (circa 110 euro) già dopo due mesi. Bisognerà attendere il quinto mese, invece, perché i prezzi decrescano del 22%".

IDEALO prevede una dinamica simile anche per il Galaxy S22 Plus, ma in questo caso il calo percentuale potrebbe essere ancora più vistoso, con risparmi fino al 30% per chi aspetta ad agosto 2022. Per Galaxy S22 Ultra il panorama è lo stesso, con un risparmio possibile di 350 sul prezzo ufficiale.

"Interessante notare, infine, come ad un anno dal lancio si prevede che la versione base del Samsung Galaxy S22 costerà circa il 26% in meno, mentre le sue versioni Plus ed Ultra potranno costare fino a 34% e 35% rispettivamente", conclude il comunicato di IDEALO.