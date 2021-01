Samsung Galaxy S21, le ultime indiscrezioni svelano la gamma nel dettaglio

La gamma Samsung Galaxy S21 verrà annunciata ufficialmente oggi, alle ore 16 italiane. Nel frattempo ci sono pervenute tre indiscrezioni che forniscono molte informazioni sugli smartphone che usciranno oggi.

Una di queste proviene da Samsung stessa, poiché Samsung Germania ha accidentalmente pubblicato un comunicato stampa per il Samsung Galaxy S21 Ultra. Il documento non è rimasto online molto a lungo, ma il leaker Roland Quandt ne ha salvata una copia prima che venisse rimossa.

Il leak ci svela che Samsung Galaxy S21 Ultra ha uno schermo AMOLED da 6,8 pollici, con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) fino a 120Hz. A differenza dei precedenti smartphone Samsung, sembra che sia in grado di supportare 120Hz e risoluzione WQHD+ contemporaneamente. È anche possibile che lo schermo raggiunga una luminosità massima di 1.500 nit, che lo renderebbe del 25% più luminoso di Galaxy S20, anche il rapporto di contrasto sarebbe migliorato del 50%.

Il gruppo di fotocamere comprenderebbe un grandangolare standard da 108 MP, un obiettivo ancora più ampio da 12 MP e due teleobiettivi che porterebbero lo zoom ottico a 10x. Viene fatta menzione della funzione Video Snap, che consente di estrarre foto da un video 8K e permette di girare video 4K con ogni obiettivo.

Samsung Galaxy S21 Ultra sarà dotato in Europa di chipset Exynos 2100, mentre quella statunitense monterà lo Snapdragon 888. La RAM dovrebbe essere di 12 GB di RAM abbinata a 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. Per il modello di punta sarebbero previsti invece 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

La S Pen dovrebbe essere supportata ma venduta separatamente, mentre la ricarica della batteria veloce permetterà di recuperare il 50% in soli 30 minuti.

I colori a disposizione sarebbero Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Titanium, Phantom Navy e Phantom Brown. Dato che il comunicato è di riferito alla germania, i prezzi sono stati pubblicati in euro e sarebbero presumibilmente di €1.249 per il modello da 128 GB, €1.299 per quello da 256GB, fino ai 1.429 per quello da 512 GB.

Prime impressioni

Samsung sent #MrTTechie a few demos ahead of tomorrow’s #Unpacked2021 event. Thread of my first impressions ... #WeTheTechies #SamsungUnpacked #Samsung #GalaxyS21Series pic.twitter.com/wwyP2QswKrJanuary 13, 2021

Le informazioni sopra riportate arrivano da un comunicato ufficiale e c’è una grossa probabilità che quanto riportato sia corretto. Nel frattempo, un altro leaker ha anche condiviso i dettagli sulla tripletta di modelli Galaxy S21.

L'utente Twitter @We_The_Techies non è un leaker a noi noto, pertanto le affermazioni potrebbero anche essere fuorvianti o errate.

A quanto pare guardando le immagini postate, Samsung avrebbe fornito all’utente l’intera gamma Samsung Galaxy S21 per una dimostrazione, con i design che sembrano corrispondere con le informazioni già in nostro possesso.

Viene anche fatto notare che il Galaxy S21 Ultra è molto spesso e che il retro di Samsung Galaxy S21 è realizzato in plastica. Apparentemente Galaxy S21 Plus e Ultra utilizzano un vetro simil plastica.

Altri dettagli parlano dell’assenza del caricatore nella confezione e nessuna possibilità di espandere la memoria. Samsung Galaxy S21 Plus avrebbe una batteria da 4.800 mAh, mentre Galaxy S21 Ultra una da 5.000 mAh.

Fonti: Phone Arena e Android Community