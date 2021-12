RTX 3090 Ti sta arrivando ma niente nuovi arrivi per RTX 3050 ed 3070 Ti

Secondo il sito web Igor's Lab, i piani di Nvidia per far uscire i nuovi modelli RTX 3050 e 3070 Ti starebbero per subire una variazione, con un rinvio di quest'ultima da parte dell'azienda per l'11 gennaio del 2022.

La causa del ritardo, come ormai di consueto, sarebbe causata da una carenza di componenti indispensabili per la realizzazione delle GPU.

Ma la buona notizia è che Nvidia RTX 3090 Ti è in carreggiata per il lancio a fine gennaio. La top di gamma sarà infatti prodotta in numeri più limitati e sarà quindi meno soggetta alla carenza di componenti.

Igor's Lab riferisce inoltre che Nvidia aveva originariamente in mente il lancio di una RTX 3080 da 12GB, idea però sfumata per via delle ottime vendite dell'attuale RTX 3080, sia per la sua memoria da 10GB più che soddisfacente in tutte le situazioni.

Altrove, le voci sono abbastanza convinte che RTX 3050 affiancherà RTX 3090 Ti al CES del 27 gennaio 2022, con un rilascio indicato per il Q2 2022.

Un'altra causa del ritardo potrebbe tuttavia essere rappresentata dalla concorrenza, in particolar modo da Intel, terzo incomodo pronto ad entrare nel settore ed aggredire i prezzi con le nuove GPU dedicate Alchemist .

Nvidia starebbe quindi attendendo l'uscita dei nuovi modelli Intel, per rispondere a tono.

Via VideoCardz