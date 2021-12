RTX 2060 Super 12GB compare nei driver Nvidia

Con il rilascio dei nuovi driver Game Ready Nvidia arriva la conferma per RTX 2060 Super 12GB.

In quarta pagina, tra le note allegate ai driver Nvidia 497.09 rilasciati poche ore fa, alla voce "New Features and Other Changes" si legge che l'aggiornamento "introduce il supporto per GeForce RTX 2060 12GB".

Dalle note non si evincono altre informazioni riguardanti la nuova 2060 Super e, come sottolinea Videocardz, lo stesso vale per il post pubblicato sul blog dell'azienda in seguito al lancio dei driver.

Tuttavia sappiamo già che la RTX 2060 Super 12GB è sviluppata sulla stessa GPU TU106 utilizzata per la sorella RTX 2060 Super, quindi ha lo stesso numero di CUDA core (2,176 CUDA ), circa 150 in più rispetto ai 1,920 di RTX 2060 standard.

La nuova RTX 2060 Super 12GB potrà inoltre contare su 4GB di VRAM aggiuntiva rispetto alla precedente 2060 Super, che disponeva di 8GB di VRAM.

Stando ai dati di cui disponiamo, la RTX 2060 Super avrà il doppio della VRAM della RTX 2060 originale.

Considerando che RTX 2060 Super 12GB è comparsa tra le schede video supportate dagli ultimi driver Nvidia la data di lancio prevista per il 7 dicembre sembra piuttosto realistica, anche se non ci sono conferme ufficiali.

A conti fatti, questa RTX 2060 Super "potenziata" potrebbe tamponare la scarsità delle GPU Ampere e permettere a coloro che dispongono di modelli antecedenti alla serie 2000 di trovare un'alternativa alle introvabili RTX 3000.

Ovviamente il discorso ha senso solo se Nvidia riuscirà a garantire degli stock decenti. Staremo a vedere.