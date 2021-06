Robot aspirapolvere a svuotamento automatico con base, il prezzo è da sballo!

Shark ION RV1000SEU è un robot capace di pulire i pavimenti di casa in maniera maniacale, grazie ad una serie di funzionalità utili per migliorarne l'efficienza durante le fasi di pulizia. Ad esempio, la spazzola è adatta al pelo animale inoltre una volta che un sensore rileva il serbatoio pieno è in grado di tornare alla sua base e di svuotarsi in automatico, per poi ripartire con le operazioni di pulizia.



Shark ION è in grado di pulire qualsiasi superficie e riesce a infilarsi in moltissimi posti quasi inaccessibili della casa, angoli inclusi. La batteria a ioni di litio integrata permette un uso continuativo fino a 90 minuti, giusto il tempo di pulire accuratamente un grande appartamento. Ovviamente non manca il supporto alle reti Wi-Fi che permettono di gestirne le operazioni.

