Rick and Morty: in arrivo la quarta stagione!

I brillanti autori di Rick and Morty, Dan Harmond e Justin Roiland, hanno annunciato che a breve uscirà la quarta stagione. E non è uno scherzo, stanno anche già lavorando alla quinta stagione. Per cogliere tutti i dettagli e fare i collegamenti giusti, confermano che è necessario un rewatch della terza stagione.

Al San Diego Comic-Con gli autori hanno presentato un breve video promo della quarta stagione (che potete trovare qua sotto), ironizzando sul fatto che il trailer potrebbe essere già pronto come no, e che lo stanno conservando per la prossima occasione.

Sembra proprio che questa occasione sarà il New York Comic-Con di ottobre, dove ci aspettiamo la presentazione dei nuovi episodi che dovrebbero poi uscire su Adult Swim in novembre.

Gli autori si sono dimostrati entusiasti del lavoro svolto per la quarta stagione, ma anche dispiaciuti che sia trascorso troppo tempo tra l'uscita di una stagione e l'altra. Si sono definiti dei ''disorganizzati cronici'', ed è proprio per questo che hanno già iniziato a lavorare alla quinta stagione ancora prima che esca ufficialmente la quarta.

A quanto dicono gli autori, c'è da aspettarsi l'arrivo di più di 70 puntate. La trama è stata organizzata in maniera orizzontale, quindi gli autori consigliano di approfittare dell'annuncio fatto con grande anticipo per riguardare con attenzione la terza stagione, per poi dedicarsi con calma alla quarta e guardare gli episodi nell'ordine giusto.

Come già menzionato, la quarta stagione di Rick and Morty sarà disponibile dal 4 novembre su Adult Swim per gli Stati Uniti.