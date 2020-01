Resident Evil 8, trapelati i primi dettagli

Sono passati tre anni da quando è uscito Resident Evil 7, e da allora Capcom ha continuato ad accontentare i fan con i remake dei giochi classici della serie. L’arrivo di PS5 e Xbox Series X si avvicina, e aumentano anche le aspettative per Resident Evil 8: finalmente sono trapelati i primi dettagli sul prossimo gioco della serie.

Il canale YouTube "Residence of Evil" ha pubblicato un video questa settimana, esaminando alcune presunte informazioni trapelate su Resident Evil 8. Sembra che Ethan tornerà come protagonista principale e che rivedremo gli zombie tradizionali, Capcom potrebbe anche scegliere di introdurre i Lupi Mannari, che sono stati visti per la prima volta nella serie a fumetti di Resident Evil.

Attenendosi al nuovo stile introdotto con Resident Evil 7, si dice che il sequel continuerà a utilizzare il gameplay in prima persona. Si dice anche che sarà coinvolto un nuovo tipo di nemico in stile stalker, che ci tormenterà all’interno del gioco, e che vedremo il ritorno di Chris Redfield.

C'è un altro punto interessante da prendere in considerazione: Capcom sembra stia valutando di cambiare il titolo e di non chiamare il nuovo gioco semplicemente: "Resident Evil 8". Questo potrebbe segnare una sorta di separazione tra il classico Resident Evil in terza persona e nuovi titoli in prima persona.

KitGuru afferma che, con Resident Evil 3 Remake in uscita quest'anno, Capcom potrebbe avere in programma di annunciare il prossimo grande sequel per il 2021, o forse anche alla fine del 2020, per farlo coincidere con l’uscita delle nuove console. Speriamo di venire a saperne di più nei prossimi mesi, soprattutto in vista dell'E3.