Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2: il ritorno di un grande classico

Capcom ha presentato Resident Evil 4 VR durante un evento tenutosi il 15 aprile in occasione del venticinquesimo anniversario della serie. La versione VR del quarto capitolo della serie è stata sviluppata in collaborazione con Facebook Oculus Quest Studios e Armature Studio, e sarà disponibile su Oculus Quest 2.

Per ora non conosciamo data di uscita, prezzo e compatibilità, ma ci aspettiamo di saperne di più in occasione dell'Oculus Gaming Showcase che si terrà il 21 aprile sulla pagina Facebook Oculus e su Twitch.

Guardando il trailer saltano subito all'occhio alcuni scenari classici di Resident Evil 4 come il castello e la villa. Anche le armi utilizzate da Leon per farsi strada tra gli zombie e trovare la figlia del Presidente sono le stesse di RE4, ma in versione 3D.

Oltre ai combattere con una visuale VR in prima persona, è possibile interagire con elementi fisici (si vede Leon mentre gira una manovella) e con gli oggetti presenti nell'inventario.

Immagine 1 di 2 (Image credit: Capcom) Immagine 2 di 2 (Image credit: Capcom)

I migliori giochi VR del 2021 per mobile, Playstation e PC

I migliori giochi per PC

I migliori giochi gratuiti

Resident Evil ne compie 25

Dopo aver svelato i due nuovi titoli in arrivo, per celebrare alla grande il venticinquesimo anniversario della serie, Capcom ha annunciato altre novità in arrivo nel mondo di RE.

The Resident Evil Chapter is coming soon to Dead by Daylight. Find all the REcent info here: https://t.co/YzeICW8Tw8 pic.twitter.com/4pPrTAVG7GApril 15, 2021 See more

Come The Division 2, anche Dead By Daylight riceverà dei contenuti a tema Resident Evil nel mese di giugno. Non sappiamo quale tra i cattivi della serie farà la sua comparsa nel titolo, ma il fatto che l'antagonista secondaria di RE8 sia Lady Dimitrescu potrebbe essere un buon indizio.

Durante l'evento abbiamo visto anche le prime immagini di Resident Evil Infinite Darkness, una serie anime originale ambientata all'interno della Casa Bianca che segue le vicende di Leon e Clair mentre cercano di sopravvivere all'ennesima ondata di zombie.

'Resident Evil: Infinite Darkness' drops new teaser trailer during #REShowcaseComing to Netflix July 2021 pic.twitter.com/dOaP5Sg6ffApril 15, 2021 See more