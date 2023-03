realme C55 ha una funzione di iPhone 14 Pro ma costa solo 220 euro

Campione di tutto. Secondo realme è così che si può descrivere il nuovo realme C55, uno smartphone di fascia medio-bassa appena presentato. Lo vedremo presto online e presso tutti i negozi fisici. Durante la presentazione, anzi, i portavoce di realme hanno voluto sottolineare in particolar modo proprio lo sforzo per raggiungere i negozi di tutta Italia.

Una strategia che in effetti potrebbe pagare, visto che noi italiani siamo ancora piuttosto legati al negozio fisico - e forse ciò è ancora più vero per chi andrà a comprare uno smartphone economico come questo realme C55.

Strategie di distribuzione a parte, la dotazione del realme C55 è forse leggermente superiore a quella che ti aspetteresti nella sua fascia di prezzo realme C55 sarà disponibile in due versioni: 6/128GB a €219,99 e 8/256GB a 249,99. Grazie alla promozione di lancio, però, per un periodo limitato saranno vendute rispettivamente a €199,99 e €229,99. Tra i due, la versione più raccomandabile è sicuramenta quella da 8+256GB.

Al prezzo di listino il realme C55 si inserisce tra gli smartphone economici in modo discreto, senza destare grosse sorprese. Con i prezzi promozionali, invece, realme C55 è molto probabilmente tra i migliori smartphone fino a 200 euro e fino a 300 euro , per le due versioni.

(Image credit: Future)

La Dynamic Island di Apple… in versione Android

Come dicevamo, realme C55 ha specifiche più o meno in linea con quelle della sua fascia di prezzo. Sensore principale da 64MP (l’unico che varrà la pena di usare), processore Mediatek Helio G88, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 watt. Secondo realme si ricarica al 100% in meno di mezz’ora, che non è niente male nella sua fascia di prezzo.

Ma questo smartphone si fa notare perché è il primo ad avere la Android Mini Capsule. Si tratta in poche parole di una versione Android della Dynamic Island introdotta da Apple con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Di base abbiamo uno schermo LCD da 6,72”, con frequenza di aggiornamento 90 Hz e un forellino centrale per la fotocamera frontale. Se ci sono notifiche da mostrare (al momento sono supportate solo alcuni tipi), il forellino diventa una sorta di “isola” appunto, dalla forma allungata. Qui saranno visualizzate informazioni come la carica residua, lo stato del Wi-fi e altro.