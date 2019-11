Razer brevetta un gamepad un po' troppo simile alla Nintendo Switch

Siete alla ricerca di un dispositivo per giocare mentre siete in giro? Razer potrebbe avere quello che fa al caso vostro. È stato infatti avvistato un brevetto con dei controller per tablet che ci ricordano molto i controller Joy-Con della Nintendo Switch.

Ci sono due controller sottili e staccabili ai lati del "dispositivo mobile", con 4 bottoni e una levetta su ciascuno, ben più di una coincidenza rispetto ai Joy-Cons che si attaccano e si staccano ai lati della Nintendo Switch a seconda della modalità nella quale state giocando, portatile o da tavolo.

Il brevetto descrive i controller Razer come "fissati meccanicamente" ai lati del "dispositivo mobile", questo dispositivo potrebbe quindi essere compatibile con un grande smartphone oppure con un piccolo tablet Windows.

Il brevetto è stato avvistato dal sito di tecnologia olandese Let'sGoDigital, ed è stato depositato a inizio Agosto, mentre la richiesta era stata fatta a Marzo di quest'anno.

Sbaragliare la concorrenza

L'immagine nel brevetto (Image credit: LetsGoDigital)

Ovviamente non sono ancora disponibili immagini del prodotto, e speriamo che Razer non si allontani troppo dal design dei controller Joy-Con di Nintendo. Inoltre non si sa ancora nulla sulla data di rilascio o sul nome del dispositivo.

In ogni caso Nintendo ha innovato abbastanza da non preoccuparsi di eventuali imitazioni di un design vecchio ormai due anni. Con l'arrivo della nuova Nintendo Switch Lite, i nuovi accessori Ring Fit Adventure per controller, e lo sviluppo della serie Nintendo Labo, Nintendo è in grado di distinguersi da chiunque altro sul mercato senza problemi.