Ring Fit Adventure per Nintendo Switch, come Wii Fit ma moderno

Molti di noi vorrebbero fare un po' di ginnastica in casa, senza andare in palestra. Altri non ci pensano nemmeno lontanamente. Se però l'esercizio è combinato con i giochi per Nintendo Switch, allora magari le cose cambiano. Il nuovo Nintendo Ring Fit Adventure sembra fatto apposta per trasformare la vostra Nintendo Switch in un partner per il fitness.

Il nuovo prodotto sarà disponibile dal prossimo 18 ottobre, data che dovrebbe valere anche per l'Italia (ma non ne siamo sicuri al 100%).

Ring Fit Adventure è un gioco nel quale bisogna muoversi per combattere contro i mostri e affrontare i vari livelli, in una grande missione il cui obiettivo è sconfiggere il drago culturista "Drago". Un nome che non brilla per fantasia.

Nintendo Ring Fit Adventure si compone di due elementi hardware da collegare alla Nintendo Switch. Una fascia da mettere su una gamba, a cui agganciare un Joy-Con) e il Ring-Con, una specie di volante che si tiene con entrambe le mani. L'idea è simile a quella della Wii Fit balnce board, che contribuì, insieme ai giochi Wii Sports, alla fortuna della prima Nintendo Wii.

Abbiamo quindi un misto tra gioco di azione e applicazione per il fitness. Dovrete fare molto movimento per superare i vari livelli, e a quanto pare ci sarà persino un po' di yoga. Speriamo che sia più divertente di quanto lascino intendere i sorrisi forzati del trailer.

Nuovi accessori Nintendo Switch

Nintendo ha messo maggiore impegno nello sviluppo degli accessori per Nintendo Swich rispetto alle sue console precedenti. C'è il Nintendo Labo, il geniale kit in cartone, e ci sono i Labo VR goggles, nonché delle interessanti custodie per il trasporto, controller aggiuntivi, pellicole per lo schermo e tanto altro ancora.

Naturalmente nulla di tutto questo è gratis, e il nostro consiglio è di pensarci bene prima di prendere un accessorio che magari potreste non usare davvero; o magari prima di prendere un oggetto che poi fatichereste a trasportare, se vi interessa la mobilità.

Detto questo, crediamo proprio che Ring Fit Adventure troverà un suo pubblico.