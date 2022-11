Questo spazzolino elettrico è fantastico e oggi costa meno della metà

I prodotti Oral-B sono tra i più apprezzati nell'ambito dell'igiene orale. I suoi spazzolini elettrici sono considerati all'unanimità i migliori al mondo e il motivo è presto detto: tecnologia all'avanguardia, eccellente qualità costruttiva e funzionalità utili e innovative, come l'implementazione dell'IA e dei sensori di pressione che aiutano a spazzolare in modo più efficiente.

E sebbene la settimana degli sconti sia già passata, ci sono ancora delle offerte del Black Friday di Oral-B di cui potreste approfittare.

Se vi siete persi l'opportunità di comprare un nuovo spazzolino elettrico, magari come regalo di Natale o per rimpiazzare un modello vecchio, durante il Black Friday 2022, ecco un'offerta ancora attiva per il Cyber Monday!

Approfittate il prima possibile, perché non sappiamo per quanto tempo ancora avrete la possibilità di comprare questo ottimo spazzolino elettrico Oral-B al 60% di sconto!

(Si apre in una nuova scheda) Oral-B iO6: €249,99 €99,99 (Si apre in una nuova scheda) Un eccezionale spazzolino elettrico ricaricabile, con custodia da viaggio e tecnologia IA per migliorare lo spazzolamento. I sensori di pressione vi aiutano ad applicare la giusta forza durante la pulizia dei denti, assicurandovi di mantenere sane le gengive. Il display interattivo vi aiuta a ottimizzare l'uso di questo spazzolino elettrico e vi indica anche quando è il momento di cambiare la testina. Oggi al 60% di sconto, è imperdibile!

Spazzolino elettrico Oral-B iO6, ne vale la pena?

Oral-B iO6 è uno spazzolino elettrico eccezionale. Certo questa serie non è la più economica, ma tutti i modelli iO vi aiutano a migliorare in modo concreto le vostre routine di igiene dentale.

Il risultato? Denti più puliti e sani. Questo non significa che vi dovete dimenticare del dentista, ma di certo potrete prevenire interventi decisamente più costosi e invasivi rispetto alle normali visite di controllo.

Con Oral-B iO6, potete tenere sotto controllo placca, tartaro e carie, ottimizzando lo spazzolamento in base alle vostre gengive, grazie all'ottima tecnologia IA, allo schermo interattivo che vi mostra suggerimenti personalizzati e molto altro.

Portarvi a casa un Oral-B iO6 al 60% di sconto non capita tutti i giorni: vi consigliamo di approfittarne di questo sconto del Cyber Monday finché siete in tempo!