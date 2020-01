Questo smartphone HiSense da 200 euro è praticamente un Kindle elaborato

Contrariamente alla credenza popolare, con circa 200 euro oggi potete comprarvi prodotti di qualità quando si tratta di scegliere uno smartphone, come ad esempio l’Elephone U3H che vanta 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Immaginate la nostra sorpresa quando ci siamo imbattuti nell’A5 di Hisense, uno "smartphone da lettura" che condivide lo stesso prezzo.

Le ricerche di mercato di Hisense hanno apparentemente identificato una nicchia non ancora sfruttata, poiché l’A5 non ha un display a colori ma un pannello e-ink che, secondo la descrizione dell’azienda, utilizza "materiali delicati come la pelle di un bambino".

Un concetto interessante se volete un lettore di ebook con connettività 4G e una gamma di funzionalità simile a uno smartphone. Tuttavia, se state cercando uno smartphone a tutti gli effetti, rimarrete fortemente delusi, quindi regolate le vostre aspettative di conseguenza, perché l'A5 non è sicuramente un campione all-in-one.

Guardare video sull'A5 potrebbe avere il suo fascino, facendovi sentire come se foste tornati negli anni ‘70. La realtà dei fatti però dice che le frequenze di aggiornamento sui display e-ink non sono abbastanza alte da riprodurre video in modo fluido.

Con l’A5, otterrete uno smartphone che durerà molto, ma non è pratico nel momento in cui lo userete per scopi diversi dalla lettura, e-mail e comunicazione testuale. A tutti gli effetti, questo smartphone è un lettore di eBook glorificato e truccato, in concorrenza con il Kindle Oasis di Amazon.

In verità, stareste meglio con un Kindle o un Kindle Paperwhite che sono entrambi più economici e condividono gran parte delle caratteristiche.