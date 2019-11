Uno smartphone con 128 GB di storage che costa pochissimo

Quando i colleghi americani hanno recensito Elephone Soldier all'inizio di quest'anno, gli hanno dato un notevole 4.5/5, segnalandolo come uno dei migliori telefoni rugged.

Al momento, il prodotto è in vendita su Gearbest per 117 euro.

Un corpo resistente

Possiede una CPU a 10 core e un display in grado di visualizzare più pixel rispetto alla maggior parte dei laptop. Insieme a questo, è certificato IP68 e ha una bussola analogica nel caso in cui vi perdeste nei boschi, senza un telefono funzionante.

Per consolidare ulteriormente le sue credenziali come smartphone non ufficiale di Bear Grylls, ha anche una torcia dedicata, un design ad aggancio e un pulsante SOS. Purtroppo non ha un coltellino svizzero integrato, ma dobbiamo ancora scoprire lo scopo dei misteriosi connettori Pogo sul retro.

Ci sono però aspetti negativi; non ha NFC, usa Android 8.0, ha una porta MicroUSB e nessun connettore di tipo C, purtroppo.

Ma se non volete aspettare fino al Black Friday 2019, allora questo è probabilmente il miglior smartphone rugged, oggi, sul mercato.