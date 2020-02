Questo smartphone con Snapdragon 855 costa pochissimo!

Il Lenovo Z5 Pro GT ha ricevuto uno sconto davvero interessante, attestandosi come uno dei top di gamma al momento più accessibili sul mercato: monta il potente processore Snapdragon 855 abbinato a 6 GB di RAM.

Il dispositivo è disponibile presso diversi store, i prezzi oscillano tra i 200 e i 300 euro e il rapporto qualità-prezzo è davvero fantastico. Inoltre, ha tutte le funzionalità di cui potreste aver bisogno.

Vanta un display AMOLED da 6,39 pollici con una risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e un formato 19,5:9. Il comparto fotografico è composto da due fotocamere posteriori (un obiettivo principale da 16 MP f/1.8 e un teleobiettivo da 24MP f/1.8), e due fotocamere frontali, composte da una lente principale da 16 MP f/2.2 e un sensore di profondità da 8 MP.

Il dispositivo offre due slot SIM, il supporto Dolby Atmos, supporta la tecnologia NFC ed è disponibile in una doppia combinazione di colori rosso/nero.

Non monta un lettore di schede microSD, ma offre uno spazio d'archiviazione di 128 GB. Il jack per le cuffie è assente, mentre la batteria è da 3.350 mAh: non sarà la più capiente sul mercato, ma a questo prezzo c'è poco da lamentarsi.

Questo dispositivo viene fornito con la ROM globale e include l'accesso al Google Play Store, mentre l'interfaccia utente, ZUI 10, si basa su Android P.

I concorrenti diretti di questo dispositivo sono smartphone come Samsung Galaxy Note10, Galaxy S10, OnePlus 7T, Sony Xperia 5 e Google Pixel 4XL.

Vale la pena notare che questo prodotto proviene dalla Cina continentale, quindi la spedizione richiederà qualche settimana. È inoltre possibile che venga richiesta un'imposta doganale, direttamente o tramite il corriere.

Assicuratevi anche di controllare che Lenovo Z5 Pro GT supporti il vostro operatore telefonico (o rete mobile) prima dell'acquisto.