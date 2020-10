Un gioco in stile Dark Souls ci da un assaggio dei titoli di prossima generazione

Black Myth: Wu Kong è un gioco in stile Dark Souls annunciato di recente che girerà su PC e console. Grazie al filmato che è possibile vedere qui sotto, è chiaro che la grafica è semplicemente eccezionale. Il gioco è stato implementato tramite Unreal Engine 4 che permette lo straordinario aspetto visivo che potete vedere nel video, ed è stato sviluppato dallo studio cinese Game Science, che include anche l'ex staff di Tencent.

Il gioco è basato su un grande classico della letteratura cinese “Viaggio in occidente”, esattamente come lo era “Enslaved: Odyssey to the West” del 2010, e giocherete nei panni del Re Scimmia, uno straordinario guerriero dotato di 72 diverse abilità. L'analista del settore Daniel Ahmad ha parlato del gioco su Twitter, che offre alcune informazioni utili sul progetto e sul team dietro di esso.

Qui trovate il sito ufficiale (in lingua cinese).

Here is a look at Black Myth: Wu Kong, a new single player action adventure / RPG game developed by Chinese indie studio Game Science Studio. It is based on Journey to the West mythology. The game is planned to release for PC and Consoles and is using UE4. No release date. pic.twitter.com/44GXAyqZA7August 20, 2020

Ahmad riporta dal Cinese: "Sono passati più di 2 anni da quando è stata fatta la pianificazione ed è partito lo sviluppo, abbiamo iniziato con 13 sviluppatori nel primo anno, arrivando quasi fino a 30 quest'anno. Giocavano a giochi come God of War, Monster Hunter World e Sekiro durante lo sviluppo, assimilando informazioni da ogni titolo."

Non ne è previsto il rilascio a breve.

Un video in anteprima di ben 13 minuti di gioco è un modo per fare colpo e Black Myth: Wu Kong ci riesce sicuramente. Se avete familiarità con il combattimento intenso di giochi come Sekiro o Bloodborne, probabilmente non vedete l’ora di giocarci anche voi. E anche se non doveste conoscere questi titoli, difficilmente la grafica e lo stile di gioco vi lasceranno indifferenti. Al momento non è stata fissata una data di uscita per Black Myth: Wu Kong. Daniel Ahmad riporta su twitter che Game Science Studio ci informa che il gioco "è ancora lontano dal completamento e l'obiettivo ora è quello di perfezionare ciò che è stato mostrato nel video, per realizzare un titolo completo che valga il prezzo richiesto". Siamo sicuri che varrà la pena di provarlo, pertanto continuate a seguirci. Vi terremo informati sull'uscita di Black Myth: Wu Kong non appena avremo ulteriori informazioni.