PS5 non sarà cara come ci aspettavamo, se queste informazioni sono credibili

Finalmente possiamo conoscere il prezzo di PS5 e la data di rilascio, se si ritiene quantomeno affidabile questa nuova notizia.

L'utente di Twitter PSErebus ha recentemente postato diversi "leaks" sulla PS5 (tramite LetsGoDigital ), ma il più interessante è quello relativo alla data di uscita della PS5, che sarà il 20 novembre 2020 in Nord America e che il prezzo sarà attorno ai $499, che molto probabilmente diventeranno €599 in Italia.

Sony Interactive Entertainment (SIE) rilascerà PlayStation®5 (PS5 ™) in diversi paesi, durante le festività natalizie del 2020 e renderà la nuova console disponibile in Nord America il 20 novembre 2020 a un prezzo al dettaglio consigliato (RRP ) di €499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH 19 novembre 2019 .

Quali sono i dettagli?

Sapevamo che il rilascio di PS5 fosse previsto per la fine del 2020, di conseguenza il 20 novembre è una data plausibile. Come sottolinea l’utente del post, questa data è cinque giorni dopo l'uscita di PS4 , sette anni prima, 25 giorni dopo il 20 ° anniversario di PlayStation 2 ed esattamente cinque settimane prima del 25 dicembre(Natale).

Probabilmente come titolo di lancio per PS5, Sony starà già pensando a Gran Turismo 7, che dovrebbe uscire il 20 novembre 2020.

Il costo di PS5, è forse il dato più interessante, poiché sarà sui $499. PS4 e PS4 Pro sono state entrambe rilasciate ad un prezzo di $399, quindi per la console di prossima generazione solo 100 dollari in più sarebbe una gradita sorpresa, soprattutto se si considerano le specifiche tecniche di quest’ultima.

Qualunque notizia sulla famosa cartuccia della PS5 non è certa, ma è certo che Sony ha sempre avuto un gran talento per bilanciare prezzo e potenza delle sue console.

Come sempre, vale la pena prendere questa “leak” con le pinze. Tuttavia, questo utente di Twitter in precedenza aveva fatto trapelare la data di uscita corretta per The Last of Us 2, quindi potrebbe aver ragione anche questa volta.