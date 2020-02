PS5 prenotabile dal 5 marzo, sembra

Nuova settimana e nuova indiscrezione sulla PlayStation 5 . L'ultimo rumor afferma che la console di nuova generazione di Sony verrà svelata in occasione di un PlayStation Meeting a marzo, con l'apertura dei preordini già dal 5 dello stesso mese.

Tutto questo secondo l'utente di Twitter @PSErebus, che in precedenza aveva anticipato correttamente la data di rilascio iniziale di Last of Us Part 2 . Tuttavia, siamo piuttosto scettici su queste affermazioni.

Guardate il tweet qui sotto:

If you wanna stack it up man you gotta work for it. Pre orders for PlayStation 5 begin in March pic.twitter.com/amBhIMU0ZrDecember 28, 2019

Valutare le prove

L’utente di Twitter afferma di sapere molto di più in merito alla PS5. Oltre ad aver detto che la console verrà mostrata a marzo, l’utente ha affermato che uscirà in Nord America il 20 novembre 2020 a un prezzo consigliato di 499 dollari.

Il presunto insider sostiene inoltre che i preordini per il nuovo Gran Turismo inizieranno questa primavera (quindi marzo-maggio), GTA 6 arriverà in nell’autunno del 2021 (settembre-novembre) e che la PS5 sarà compatibile con tutti i giochi delle console precedenti fino alla PlayStation 2. È molto difficile credere a tutto ciò.

Anche se diverse sue indiscrezioni si sono rivelate corrette in passato, dobbiamo prendere queste informazioni con la dovuta cautela, come sempre. Ci sono state molte voci infondate di recente. Inoltre, non sappiamo in che modo questi utenti ottengano le informazioni.

Tuttavia, una presentazione a marzo (e la partenza dei pre-ordini avrebbe senso. Ci aspettavamo la presentazione della PS5 a febbraio, ma non ci sono state ancora notizie da Sony su questo evento. Non saremmo sorpresi se l’azienda avesse pianificato un evento per marzo invece di febbraio. Dopotutto, la multinazionale giapponese ha sempre riservato sorprese quando si parla di PlayStation.

In un modo o nell'altro ci aspettiamo la presentazione di PS5 nel prossimo futuro, ma non sapremo esattamente a quando Sony deciderà di divulgare tutti gli altri dettagli sulla console.