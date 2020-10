PS5: confermata ufficialmente la retrocompatibilità con i titoli PS4

La console PS5 sarà retrocompatibile con i giochi per PS4, seppur non con tutti. È ciò che ha annunciato il lead system architect di PlayStation Mark Cerny in occasione della presentazione dell’hardware di PS5, precisando che soltanto i primi 100 titoli per PS4 di una speciale classifica, stilata in base al gradimento dei videogiocatori, saranno disponibili al momento del lancio della console Sony di prossima generazione.

"L'esecuzione di titoli PS4 a frequenze più elevate comporta un innalzamento del tasso di complessità”, ha affermato Cerny. "La potenza a disposizione su PS5 è enorme e alcuni codici di gioco [dei titoli PS4] non sono in grado di gestirla. Dunque, vanno eseguiti dei test individuali titolo per titolo. Tuttavia, i risultati sono eccellenti. Di recente abbiamo testato i 100 migliori titoli PlayStation 4 classificati in base al tempo di gioco e ci aspettiamo che quasi tutti siano giocabili su PlayStation 5, già a partire dal lancio della console."

Dunque, possiamo tirare un sospiro di sollievo e aspettarci che la retrocompatibilità possa essere estesa nel tempo a un numero sempre maggiore di giochi, allontanando i fantasmi di un possibile abbandono di tale funzionalità, in nome di un taglio dei futuri costi di produzione relativi a PS5. "Una volta che la retrocompatibilità farà parte della console, rimarrà nella console", sottolinea Cerny. "Non ci sono pericoli che la retrocompatibilità venga rimossa per ridurre i costi, come avvenuto con PlayStation 3."

Cerny si riferisce a un episodio che ha visto come protagonista PS3, la cui retrocompatibilità con i titoli PS2 è stata dapprima annunciata (parti hardware di PS2 erano state integrate a bordo di PS3) e poi rimossa, in seguito a successive progettazioni del comparto hardware. Ma stavolta la musica sembra essere cambiata e PS5 dovrebbe garantire la compatibilità con i titoli PS4, senza eventuali ripensamenti.

Aspettative elevate

Dunque, Sony ha confermato ufficialmente la retrocompatibilità di PS5 con i titoli PS4, ma sarebbe opportuno venire a conoscenza di altre informazioni riguardanti i test che Cerny ha citato in merito alla corretta esecuzione di tutti i giochi della generazione attuale sulla futura console di casa Sony.

Speriamo che ciò possa significare giocare a titoli attualmente molto famosi, come Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Warframe, già a partire dal Day One. La buona notizia è che i titoli PS4 acquistati negli ultimi sette anni potrebbero non perdere il proprio valore nei prossimi anni a venire.