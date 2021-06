Prime Day: router, ripetitori e dispositivi smart home TP-Link scontati fino al 38%

Il Prime Day sta per iniziare, e TP-Link offrirà sconti fino al 38% su una vasta gamma di prodotti durante i giorni del Prime Day dedicati alle offerte.

Le offerte si distinguono in due tipologie. L'offerta Spotlight Deal durerà per tutto l’arco delle 48 ore dell’evento (21 e 22 giugno), mentre l'offerta Lighting Deal sarà valida solo per un tempo limitato.

Le offerte saranno disponibili qui a partire dal 21 giugno. Ecco i prodotti che non potete farvi scappare:

Per chi dovrà conciliare vacanze e smart working, il router 4G portatile M7650 è l'acquisto perfetto: grazie allo slot per scheda SIM e alla batteria integrata potrete connettervi ovunque, anche in viaggio.

Chi cerca una soluzione wireless di ultima generazione preferirà il router Wi-Fi 6 Archer AX6000, che sfrutta le più recenti tecnologie per assicurare una connessione veloce anche in presenza di numerosi utenti connessi contemporaneamente.

L’ecosistema Tapo per la smart home è composto dalle lampadine smart Tapo L530E con luce multicolor e Tapo L510E con luce dimmerabile, dalla presa intelligente Tapo P100 e dalle videocamere di sicurezza Tapo C100 per interno e Tapo C310 per esterno. I prodotti sono facili da installare, gestire e integrare all'interno della vostra smart home.