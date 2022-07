Prime Day 2022, giochi da tavolo Asmodee scontati da non perdere

I giochi da tavolo hanno guadagnato una certa popolarità, e alcuni titoli sono entrati proprio nell'immaginario collettivo, non solo introducendo tutta una nuova leva di giocatori, ma arrivando essere rappresentati in media popolari, come I Simpson.

Asmodee, uno dei publisher più famosi, in occasione del Prime Day 2022, sta proponendo alcuni veri pezzi da novanta a prezzi davvero incredibili, alcuni al minimo storico, senza contare titoli del calibro di Star Wars: Assalto Imperiale che non andavano a un prezzo così basso da almeno 4 anni.

Ecco a voi una selezione dei giochi da tavolo Asmodee in sconto al Prime Day 2022 da non perdere!

Gloomhaven 2a edizione a €99,99 Un dungeon crawler incredibile e longevo, con una quantità mastodontica di scenari e ore di gioco. Un titolo considerato da molti come il migliore della sua categoria e, considerata la qualità complessiva, è facilissimo essere d'accordo. A questo prezzo, poi, è davvero irrinunciabile.

Hallertau di Uwe Rosenberg a 53,39 Dal genio di Uwe Rosenberg, già autore del capolavoro Agricola, un altro gestionale in cui dovremo far crescere il nostro delizioso villaggio bavarese. Un classico moderno dei giochi di piazzamento lavoratori.

Star Wars: Assalto Imperiale a €59,99 Un eccezionale gioco di miniature ambientato nell'universo di Star Wars, uno dei titoli più amati dagli appassionati dei giochi da tavolo di Guerre Stellari. Non lo vedevamo scontato così da quasi 4 anni...

Zombicide 2a Edizione a €69,99 Zombicide ormai è un marchio famosissimo, che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo. La seconda edizione apporta interessanti migliorie e novità al regolamento base, pur mantenendo intatta l'atmosfera e le meccaniche di gioco principali. Anche questo sconto porta il gioco al prezzo minimo storico.

