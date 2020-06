Pride Month 2020, Google rilascia sfondi e suonerie per celebrare il mese dell'orgoglio LGBT

Il Pride Month, ovvero il mese dell’orgoglio LGBT, coincide negli Stati Uniti con il mese di giugno per commemorare le rivolte di Stonewall, avvenute nel 1969. Di conseguenza, durante questo mese, si organizzano numerosi eventi per i diritti della comunità LGBT.

Come riporta AndroidPolice , Google ha deciso di celebrare il Pride Month rilasciando 16 suonerie e 9 sfondi a tema, scaricabili rispettivamente tramite le app Google Suoni e Sfondi.

Google Suoni e Sfondi sono applicazioni dedicate agli smartphone Pixel, ma sono compatibili anche con altri modelli Android come ad esempio Samsung Galaxy S10 e si possono scaricare tramite Play Store.

Le suonerie includono brani come I'm so tired… di Lauv & Troye Sivans, Home di Morgxn, On the Floor di Perfume Genius, Free to Be di Cakes Da Killa, Looks Don't Lie di Siena Liggins e ancora Chasing Rainbows di Big Freedia.

Gli sfondi, invece, includono immagini a tema arcobaleno, che rievocano l’idea di un quartiere aperto a tutti, i Pride che uniscono le varie comunità, un unicorno, una pista di ballo, un’anguilla “elettrica” e ancora la bandiera arcobaleno e un’opera di Marita Leuver.