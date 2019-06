Pokémon Spada e Scudo usciranno il 15 novembre

Attenzione allenatori! Pokémon Spada e Scudo hanno finalmente una data di uscita.

Durante uno speciale Nintendo Direct incentrato su Pokémon Spada e Scudo, Nintendo ha rivelato che entrambi i giochi usciranno a livello globale il 15 novembre 2019.

Oltre alla data di rilascio, lo sviluppatore Game Freak ha rivelato maggiori dettagli su cosa possiamo aspettarci dai prossimi giochi, inclusi nuovi Pokémon, personaggi e modalità di gioco.

Guarda il video qui sotto:

Cosa abbiamo scoperto?

Immagine: Nintendo

La trasmissione Nintendo Direct durata 15 minuti ha fatto luce su quello che possiamo aspettarci da Pokémon Spada e Scudo.

Per prima cosa abbiamo scoperto che Galar, la nuova regione, comprenderà praterie, città e numerose altri tipi di ambientazione. Forse la più importante di queste aree è la Wild Area, dove i Pokémon vagheranno indisturbati e sarete liberi di catturarli. Tuttavia il tipo di Pokémon che apparirà dipenderà dalle condizioni atmosferiche e dall'area in cui vi troverete.

In queste aree gli allenatori possono fare squadra con un massimo di altri quattro giocatori online e partecipare alle Max Raid Battles - essenzialmente i raid di Pokémon Go. Unendo le forze, voi e i vostri compagni allenatori tenterete di sconfiggere un Pokémon molto grande e potente che si trova in un nuovo stato chiamato Dynamax - che rende il Pokémon gigante.

Dynamax è una novità per la serie Pokémon e può essere utilizzata anche dagli allenatori una volta per battaglia (per tre turni). Dynamax rende il vostro Pokémon enorme e aumenta i suoi poteri. Per questo motivo le palestre Pokémon ora saranno enormi stadi con tanto di spettatori.

Immagine: Nintendo

Abbiamo anche scoperto alcuni dei nuovi Pokémon che arriveranno su Sword and Shield: Wooloo, un soffice Pokémon pecora, Gossifleur, un Pokémon fiore, Drednaw, che assomiglia a una tartaruga e Corviknight, un corvo, ma anche un mezzo di trasporto su Galar.

Oltre a questo, abbiamo scoperto qualcosa sui due Pokémon leggendari che troverete in Spada e Scudo: Zacian e Zamazenta. I due Pokémon leggendari assomigliano a due lupi, ma Zacian brandisce una spada e Zamazenta ha uno scudo attorno al suo muso.

I nuovi giochi sembrano un po' diversi dai giochi Pokémon a cui siamo abituati, ma siamo sicuri che non ci deluderanno.

Pokémon Spada e Scudo usciranno in tutto il mondo il 15 novembre 2019. Nintendo ha annunciato un bundle pre-ordinabile che includerà entrambi i giochi.