Pixel 4: i leak rivelano tutto quello che c'è da sapere a un giorno dalla presentazione

Di pochi smartphone si è saputo così tanto prima della presentazione come con il Pixel 4. A meno di 24 ore dalla presentazione abbiamo però ancora nuove immagini e informazioni da condividere.

Nuovi render in alta definizione sono stati resi disponibili da Ishan Agarwal e Brandon Lee: le immagini sono simili a quelle già in nostro possesso, cambia la definizione e la varietà dei colori disponibili.

Secondo Lee, i colori corallo e arancione che si sono visti fino ad oggi fanno parte dei una serie limitata per cui chi li vuole deve muoversi al più presto. Questo naturalmente se la voce risulterà confermata!

Agarwal ha anche fatto uscire una tabella da cui si capisce che Pixel 3a e Pixel 3a XL rimarranno a listino mentre i Pixel 3 del 2018 saranno ritirati. Nella tabella ci sono anche tutte le caratteristiche tecniche.

(Image credit: @thisistechtoday)

Altri leak arrivano dalle pubblicità di Best Buy negli USA via 9to5Google. Come già confermato i Pixel 4 avranno uno schermo da 5.7 pollici mentre Pixel 4 XL salirà a 6.3 pollici ed entrambi avranno due camere posteriori da16MP+12MP.

A 9to5Google sono riusciti anche a trovare del codice nell'app che indica che i proprietari di un Pixel 4 avranno spazio gratuito nella cloud di Google per tre mesi.

In UK poi chi ordina un Pixel 4 con TRE avrà gratuitamente un Chromebook 14 di HP o almeno così sembra da una pubblicità emersa su Reddit e diffusa da Android Central.

Tutto comunque verrà confermato martedì 15 ottobre quando saranno annunciati Pixel 4, Pixel 4 XL e probabilmente altri dispositivi che noi riporteremo prontamente.