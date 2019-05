Panasonic GX880, nuova mirrorless 4K economica

Panasonic ha annunciato con discrezione l'arrivo della fotocamera mirrorless GX880 sul mercato europeo.

Il modelo sembra uguale alla GF10, annunciata qualche mese fa in Asia. Si tratta di un dispositivo indirizzato a fashion blogger e vlogger, di conseguenza le sua caratteristiche principali sono fruibilità e stile piuttosto che l'impiego delle ultime tecnologie.

Quello che acquistiamo è un corpo macchina intelligente che combina parti metalliche a dettagli in finta pelle, con un display LCD da 3'' ribaltabile fino a 180 gradi e molti filtri di bellezza come Night Mode Selfie e Beauty Retouch.

C'è la possibilità di girare video 4K fino a un massimo di 30p e scattare foto 4K, con una velocità raffica di 30fps e una risoluzione di 8MP. Altre funzioni carine sono la connessione wireless e il Focus Stacking, in aggiunta all'ormai conosciuto Post Focus che vi permette di regolare il punto di messa a fuoco dopo aver scattato.

Il sensore è un Micro Quattro Terzi da 16 MP piuttosto datato. Lo abbiamo già visto nei modelli precedenti e non ha un filtro ottico passa-basso per preservare i più piccoli dettagli. L'innesto dell'obbiettivo Micro Quattro Terzi è lo stesso della serie di fotocamere Panasonic G come la GH5S e la G9, e ha il vantaggio di essere compatibile con un grande assortimento di obbiettivi, non solo prodotti da Panasonic o dal partner Olympus.

La fotocamera è la seconda Micro Quattro Terzi di Panasonic ad arrivare quest'anno dopo la G95 / G90. Panasonic ultimamente si è concentrata sulle nuove full-frame S1 e S1R, e ha annunciato che quest'anno uscirà l'obbiettivo Leica Vario-Summilux 10-25mm f/1.7 per chi ha una fotocamera Lumix G.

Panasonic GX880 sarà in vendita da giugno e sarà disponibile in nero, argento e marrone. Il prezzo italiano non è stato ancora comunicato ufficialmente, ma dovrebbe essere 4498 euro, nella versione kit con obbiettivo Lumix G X Vario 12-32mm F3.5-5.6 ASPH.