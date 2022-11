Ottima offerta su RTX 3070 (venduta e spedita da Amazon)

Il Black Friday è finito, ma le offerte continuano anche oggi con gli sconti del Cyber Monday e ci sono ancora diverse promozioni attive dalla scorsa settimana.

Se ad esempio siete in cerca di una nuova scheda video, vi segnaliamo un ottimo prezzo su una delle migliori GPU disponibili sul mercato. L'offerta presente su Amazon riguarda Nvidia Gigabyte RTX 3070 Eagle OC 8 GB che al momento si può portare a casa per meno di 620€, ossia al miglior prezzo di sempre.

Questa scheda è equivalente alla precedente top di gamma RTX 2080 Ti, che costava addirittura fino al doppio. Pertanto possiamo dire che la RTX 3070 al prezzo odierno, rimane comunque un ottimo affare per gli appassionati dei videogames. La RTX 3070 può mantenere un'ottimo frame rate in 2K, e fare un buon lavoro anche nei titoli meno esosi in 4K.

(Si apre in una nuova scheda) Black Friday Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G a 618,5€ (Si apre in una nuova scheda) La GPU RTX 3070 di Nvidia è uscita nel settembre 2020 portando una ventata di novità nel panorama delle GPU. Grazie al Ray Tracing di seconda generazione, DLSS e alla velocissima memoria GDDR6, la 3070 è capace di mantenere un frame rate elevato, sfoderando contemporaneamente un eccellente livello qualitativo.



Perché scegliere una Gigabyte RTX 3070 Eagle OC 8 GB?

Questa scheda è buona per giocare?

Se qualcuno si stesse ponendo questa domanda, la risposta sarebbe: certamente si.

Nonostante i due anni di carriera, la RTX 3070 è ancora un'ottima scheda video per giocare. Potete usare tutti i titoli in 2K (2560 × 1440) con un'ottima qualità grafica e i titoli meno pesanti anche in 4K, mantenendo comunque un buon frame rate.

Questa scheda è buona per lavorare?

Non è una scheda dichiaratamente da lavoro ma è capace di prestazioni eccezionali su Photoshop, Premiere, Autocad e 3D Studio Max (potrebbe richiedere di installare dei differenti driver, scaricabili gratuitamente dal sito di Nvidia).

Che differenza c'è tra questa scheda Gigabyte e quelle vendute sul sito di Nvidia?

Rispetto alla RTX 3070 FE (Founder's edition) la Gigabyte Eagle OC offre delle frequenze leggermente più elevate e un dissipatore più consistente e silenzioso. Ciò le permette di essere marginalmente più veloce dell'originale e contemporaneamente di lavorare ad una temperatura inferiore, e in maniera più silenziosa.

Questa scheda è affidabile?

Le schede di Gigabyte, per nostra esperienza, funzionano bene e sono durature nel tempo. Inoltre, l'acquisto venduto e spedito da Amazon è un marchio di garanzia. Amazon si è sempre distinta nel tempo per l'assistenza post vendita e crediamo che la dicitura "Venduta e spedita da Amazon" sia un notevole plus nel caso remoto in cui dovessero sorgere dei problemi con il vostro acquisto.