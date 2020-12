Oppo Reno 5 e Reno 5 Pro, immagini e specifiche trapelate prima del lancio

An official image of the Oppo Reno 5 Pro

La serie Oppo Reno 5 verrà annunciata ufficialmente il prossimo 10 dicembre, ma data la grande quantità di informazioni circolate di recente conosciamo sia l'aspetto che parte delle specifiche della nuova gamma di smartphone cinesi.

Tra le fonti c'è Oppo stessa, che nei giorni scorsi ha pubblicato delle immagini di Reno 5 e Reno 5 Pro sul suo sito web.

Da quanto si può osservare il design presenta una parte posteriore in vetro interrotta solamente dal comparto fotografico rettangolare posto sulla parte sinistra e composto da 4 lenti, mentre per la parte frontale Oppo ripropone l’ormai consueta fotocamera punch-hole. La differenza principale tra Reno 5 e Reno 5 Pro è che quest’ultimo ha uno schermo curvo ai lati, mentre la versione standard è piatta.

(Image credit: Oppo)

Oltre alle immagini rivelatorie pubblicate da Oppo, sono circolati diversi leak sulle specifiche dei due smartphone cinesi tra cui ci sarebbe una fotocamera principale da 64MP, la ricarica rapida da 65W e supporto per le connessioni 5G.

Se non bastasse, il rivenditore cinese JD.com ha comunicato che gli smartphone arriveranno in due varianti rispettivamente da 8GB di RAM/128GB o 12GB di RAM/256GB di memoria interna.

Raccogliendo le informazioni pubblicate dai due siti possiamo dire che sia Reno 5 che Reno 5 Pro saranno disponibili nelle classiche colorazioni azzurra e nera, ma si potrà anche optare per una variante multicolore che potete vedere qui sopra. Entrambi i modelli sono disponibili in preordine sui siti Oppo e JD.com anche se per ora si possono acquistare solo dalla Cina e non sappiamo quando arriveranno in Europa.

The Oppo Reno 5 in blue and black (Image credit: JD.com)

Anche se conosciamo gran parte delle specifiche dei nuovi Oppo Reno 5, ci sono ancora alcuni dettagli che verranno svelati da Oppo al momento della presentazione del 10 dicembre.

Uno di questi potrebbe essere la presenza di una terza variante di cui si era parlato in un primo momento, ovvero Reno 5 Pro Plus.

Mancano anche le conferme per alcune specifiche, ma secondo i rumor Reno 5 avrà un display da 6.43 pollici mentre le varianti Pro e Pro Plus dovrebbero avrebbero avere uno schermo più grande da 6.55 pollici..

Per quanto riguarda le prestazioni, Reno 5 dovrebbe montare un chip Snapdragon 765G mentre Reno 5 Pro potrebbe equipaggiare il processore MediaTek Dimensity 1000 Plus; per la presunta variante Reno 5 Pro Plus invece si ipotizza la presenza di un processore Snapdragon 865. Infine sembra che Oppo Reno 5 Pro abbia una batteria da 4,250mAh.

Presto scopriremo se le indiscrezioni circolate finora sono veritiere e saremo lieti di svelarvi tutti i dettagli sulla serie Oppo Reno 5 appena verrà annunciata.

Fonti: MySmartPrice e GSMArena