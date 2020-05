Oppo presenta uno smartphone dedicato a Evangelion

Capita che per i fan di Evangelion ogni tanto esca qualche smartphone o fotocamera a tema in edizione limitata. In occasione del venticinquesimo anniversario del celeberrimo anime Neon Genesis Evangelion non solo uscirà un film, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, inoltre Oppo presenterà in Cina un Reno Ace 2 personalizzato in edizione limitata.

Non sarà facile procurarsene uno, dal momento che ne verranno prodotti solo 10.000 esemplari (l'anno scorso lo smartphone di Oppo dedicato a Gundam contava 30.000 unità). L'edizione speciale di quest'anno si chiamerà Oppo Reno Ace 2 Eva Limited Edition e come abbiamo già accennato è un omaggio per il venticinquesimo compleanno di Neon Genesis Evangelion.

Il colore predominante di Oppo Reno Ace 2 Eva Limited Edition è il viola.

Il viola con i dettagli di un verde fluorescente sono stati pensati per rappresentare proprio un Eva, le macchine da combattimento antropomorfe introdotte in Neon Genesis Evangelion. Troviamo le stesse sfumature sulla confezione d'acquisto e sugli accessori, tra i quali non ci sono solo auricolari, cover, adattatore e cavo, ma anche uno smartwatch e delle cuffie true wireless che si possono acquistare separatamente, tutto a tema Evangelion.

Le specifiche sono le stesse del modello standard: lo smartphone monta un SoC Qualcomm Snapdragon 865, implementa 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d'archiviazione. Il display AMOLED con risoluzione FHD+ e supporto HDR10+ è da 6.5'' con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, il che lo rende un perfetto smartphone per il gaming. Lo smartphone supporta il 5G e la ricarica sia rapida a 65W che wireless a 40W. La fotocamera frontale è inserita in un foro sul display ed è da 16 MP, mentre sul retro troviamo 4 fotocamere posteriori: un sensore principale da 48 MP, un grandangolo da 8 MP e due obiettivi per gli effetti speciali da 2 MP ciascuno.

Il prezzo di Oppo Reno Ace 2 Eva Limited Edition è di 4399 RMB (poco più di 550 euro) e sarà disponibile per l'acquisto in Cina dal 1 giugno.