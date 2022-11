Oppo presenta i nuovi auricolari Enco Air2 Pro

Oppo, azienda cinese ormai affermata e attiva nel segmento smartphone, ha da poco annunciato i nuovi auricolari Enco Air2 Pro, un nuovo modello dotato di tecnologie che migliorano la qualità audio.

Enco Air2 Pro sono degli auricolari wireless dotati di altoparlanti realizzati con un diaframma titanizzato da 12,4 mm che garantisce un grande campo sonoro, bassi potenti e voci cristalline. Ciò è possibile grazie all'ampia cassa armonica, progettata su misura, e alla sintonizzazione Enco Live-bass, la quale offre bassi profondi ed esplosivi, permettendo al tempo stesso un suono limpido nella durante la riproduzione vocali.

Gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro garantiscono un'esperienza d’ascolto raffinata e ottimizzata in base al genere musicale che si sceglie di ascoltare.

La cancellazione attiva del rumore (ANC), in grado di intercettare e rimuovere il rumore ambientale a varie frequenze, consente di ascoltare i propri brani preferiti in tutta tranquillità, in qualsiasi luogo e in ogni momento. Inoltre, grazie alla configurazione con doppio microfono e algoritmo di cancellazione del rumore AI, gli auricolari Oppo garantiscono una qualità audio elevata durante le chiamate.

Presente anche il supporto per la Transparency Mode: una funzione che consente di sentire i suoni e i movimenti dell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari, per rimanere vigili soprattutto quando si è in movimento.

A ciò si aggiunge un design unico ed ergonomico, caratterizzato da un nuovissimo inserto curvo, che migliora l'ergonomia delle Enco Air2 Pro rispetto il precedente modello. Questa particolare configurazione permette agli auricolari di sporgere dalla custodia per il 77% della loro superficie, rispetto al tradizionale 50%, facilitando la presa e rendendo la loro estrazione molto più semplice.

Infine, gli auricolari vantano un disegno aerodinamico per massimizzare il comfort e ridurre al minimo l'affaticamento dovuto all'uso prolungato e, grazie alla certificazione IP54 per la resistenza all'acqua e alla polvere, possono essere utilizzati anche durante le sessioni di allenamento.

I nuovi Enco Air2 Pro sono dotati di connessione Bluetooth 5.2 a bassa latenza e hanno un'autonomia fino a 7 ore di utilizzo, a cui si aggiungono 28 ore di ascolto con la custodia. Infine è presente la tecnologia di ricarica rapida di OPPO, che consente di ottenere 2 ore intere di riproduzione in soli 10 minuti.

Gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro sono disponibili nelle colorazioni White su OPPO Store e Mediaworld, a un prezzo consigliato al pubblico di 79,99€.