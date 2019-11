OnePlus 7T Pro, questo leak ci mostra alcuni nuovi particolari

Le foto di quello che sembra il OnePlus 7T Pro, hanno appena fatto la loro comparsa sul web. Tuttavia, diversamente dal primo leak, che ci ha permesso di dare solo una sbirciatina alla parte anteriore del telefono, le nuove foto ci mostrano anche il retro del telefono.

Però, proprio come nello scorso leak, anche in queste foto il telefono è ancora coperto dalla sua cover, forse per proteggerne il design.

Le nuove immagini indicano che non ci sono molti cambiamenti per quanto riguarda il design dei futuri successori della serie OnePlus 7. Il retro del telefono nelle immagini presenta tre fotocamere, con un leggero spazio tra il secondo e il terzo modulo, seguito da un flash LED. Attraverso una fessura del case, possiamo anche notare il colore Nebula Blue che ha debuttato con la serie OnePlus 7 solo due mesi fa.

Queste nuove serie di immagini confermano il leak precedente che raffiguravano una griglia dell'altoparlante più ampia rispetto a quella del OnePlus 7 Pro, l'unica differenza che siamo riusciti a notare in questo materiale.

Detto questo, di solito i telefoni OnePlus serie "T" si concentrano principalmente su aggiornamenti hardware interni rispetto ai cosmetici, motivo per cui ci aspettiamo che la serie OnePlus 7T implementi lo Snapdragon 855 Plus e magari anche delle fotocamere aggiornate. Speriamo anche che il modello normale abbia una frequenza di aggiornamento dello schermo più elevata, ma non saremo sorpresi se il notch a goccia dovesse rimanere.

Mancano ancora circa tre mesi dal lancio previsto della serie OnePlus 7T, sempre se OnePlus non decida di modificare il suo ciclo di lancio.

Fonte