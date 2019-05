Primi scatti con la tripla fotocamere di OnePlus 7 Pro

OnePlus ha già confermato che OnePlus 7 Pro ha una tripla fotocamera posteriore, l'azienda ha fatto un passo ulteriore mostrando di cosa è capace, tramite la pubblicazione di tre immagini scattate con lo smartphone.

Condivise via Twitter, le immagini (che potete vedere sotto) sembrano sfruttare tutte e tre le lenti, quella standard, il grandangolo e il teleobiettivo, che come sappiamo è capace di zoom lossless 3x.

Non è il caso di volerci vedere troppo riguardo alle capacità fotografica, in queste tre immagini. È se non altro promettente, in particolare lo scatto zoomato, che mostra una grande quantità di dettagli.

Get closer to the action!Shot on OnePlus 7 Pro.#OnePlus7SeriesLaunching May 14. https://t.co/Q0eAKsxnw4 pic.twitter.com/53KWiM6olEApril 30, 2019

Le tre immagini ci danno anche un'idea della maggiore versatilità fotografica di OnePlus 7 Pro, rispetto agli OnePlus precedenti. Potrebbe comunque non essere all'altezza di altri top di gamma, come lo Huawei P30 Pro, che ha una quadrupla fotocamera con zoom ottico 5x.

Non conosciamo ancora le specifiche complete della fotocamera di OnePlus 7 Pro, ma secondo indiscrezioni ha un sensore principale da 48MP f/1.6, un grandangolo da 16MP f/2.2 e un teleobiettivo da 8MP f/2.4. Informazioni ancora più credibili ora che sono state pubblicate queste fotografie.

Naturalmente stiamo parlando solo di OnePlus 7 Pro. Il modello di base, OnePlus 7, difficilmente sarà altrettanto impressionante. Chi vorrà un Pro dovrà molto probabilmente spendere una cifra più alta di quelle a cui OnePlus ci ha abituato. Presto scopriremo tutti i dettagli comunque, visto che gli smartphone OnePlus 7 saranno presentati il 14 maggio.