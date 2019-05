OnePlus 7 Pro, due colori, schermo curvo e niente notch

Le indiscrezioni su OnePlus 7 Pro non smettono di arrivare, e ora abbiamo due altri render che mostrano il possibile aspetto dello smartphone che sarà presentato il prossimo 14 maggio.

Le immagini dovrebbero mostrare il chiacchierato OnePlus 7 Pro in due colori - che a quanto pare si chiameranno Nebula Blue e Mirror Grey - sono state postate su Twitter dal leaker Ishan Agarwal.

Lo smartphone ritratto conferma il design delle precedenti indiscrezioni su OnePlus 7 Pro, rafforzando l'idea che questo sia proprio il prodotto che vedremo tra qualche giorno.

Oltre alle immagini e ai colori, il tweet afferma che il dispositivo avrà uno schermo dai bordi curvi, simile a quello di Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Pro, e propone una nuova inquadratura della tripla fotocamera posteriore.

Non si vede nessuna fotocamera frontale né un notch che interrompa lo schermo, e le cornici non sono abbastanza larghe per ospitare sensore e lente.

Le voci non confermate hanno suggerito che OnePlus potrebbe usare una fotocamera frontale a scomparsa, ma queste immagini non lo confermano quindi non si possono avere certezze su questo punto.

Exclusive: Here is your first look at the official renders of the #OnePlus7 Pro Nebula Blue and Mirror Grey variants! Looks good, doesn't it? Curved Screen and a triple camera setup at the back with #OnePlus written below. Your thoughts? #OnePlus7Pro #GoBeyondSpeed pic.twitter.com/ibRklVCODQMay 2, 2019