OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro confronto

OnePlus 10 Pro è ufficiale e sarà disponibile in Italia entro la fine di marzo. Visto quanto ci è piaciuto OnePlus 9 Pro, che consideriamo uno dei migliori smartphone del 2021, siamo davvero curiosi di scoprire quali sono le novità del nuovo top di gamma dell'azienda cinese.

Ma quali sono le differenze tra i due modelli? OnePlus sarà riuscita a migliorare ulteriormente il già ottimo OnePlus 9 Pro?

Anche se non abbiamo ancora avuto modo di testare con mano OnePlus 10 Pro, disponiamo di una lista completa di tutte le specifiche che ci occorrono e di diverse immagini ufficiali per paragonarlo al precedente top di gamma OnePlus 9 Pro.

Come se la caveranno i due top di gamma in un confronto? Scopriamolo insieme.

OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro: prezzo e disponibilità

OnePlus 10 Pro è stato presentato sul mercato cinese lo scorso 11 gennaio 2022. Non sappiamo ancora nulla di certo sulla data di uscita ufficiale, ma diverse voci indicano un lancio tra la fine di marzo e aprile.

Il prezzo cinese per la variante da 8 / 128 GB ammonta a 4.699 Yuan, circa 670 euro. Il modello da 8 GB/256 GB costa 4.999, circa 720 euro mentre il più potente da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria costa 5.299 Yuan, ovvero circa 760 euro. Come ben sappiamo le conversioni 1:1 non esistono e i prezzi europei sono sempre più alti di quelli cinesi, quindi probabilmente bisognerà aggiungere qualche decina di euro al prezzo finale.

Lo scorso anno, OnePlus 9 Pro è arrivato nei negozi il 30 marzo a un prezzo di €919 per la variante da 8/128 GB e €999 per quella da 12/256 GB.

Anche se con la nostra conversione si potrebbe pensare che il nuovo OnePlus 10 Pro costi meno del modello precedente, tendiamo a credere che i cartellini per il mercato europeo saranno molto vicini a quelli dello scorso anno.

Al momento, OnePlus 9 Pro nel taglio da 8/128 GB si trova a meno di 700 euro.

OnePlus 10 Pro (Image credit: OnePlus)

OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro: design

OnePlus non ha accantonato del tutto il design curvilineo proposto con OnePlus 9, ma con OnePlus 10 Pro ha adottato alcune soluzioni interessanti.

La novità principale sta nel modulo della fotocamera, che su OnePlus 10 Pro è di forma quadrata e sporge dalla cover posteriore. Il comparto fotografico di OnePlus 9 Pro, al contrario, è molto comune e non presenta niente di particolare a livello estetico.

Per il resto i due smartphone si somigliano molto e condividono un design caratterizzato da curve poco accentuate e dal logo OnePlus posto al centro nella parte posteriore.

Le proporzioni sono quasi identiche: OnePlus 10 Pro misura 163 x 73,9 x 8,6 mm e OnePlus 9 Pro 163,2 x 73,6 x 8,7 mm. Il nuovo modello è leggermente più pesante con i suoi 200,5 grammi, rispetto ai 197 gr di OnePlus 9 Pro. La differenza, probabilmente, va attribuita alla batteria più grande di OnePlus 10 Pro.

OnePlus 9 Pro (Image credit: TechRadar)

I materiali sembrano gli stessi, con strutture in alluminio e vetro su entrambi i lati. Il display di OnePlus 10 Pro è protetto da uno strato di Gorilla Glass Victus, più resistente rispetto al Gorilla Glass 5 di OnePlus 9 Pro.

Entrambi sono certificati IP68 e hanno lo stesso grado di resistenza a acqua e polvere.

Tra i punti in comune troviamo anche il classico cursore degli avvisi di OnePlus, che permette di scorrere rapidamente tra le modalità vibrazione, silenzioso e suoneria.

OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro: display

Le differenze tra i display dei due modelli sono minime, almeno sulla carta. Entrambi utilizzano pannelli AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Entrambi i display sono in grado di scalare il refresh rate fino a 1 Hz e raggiungono un picco di luminosità massima pari a 1.300 nit.

Dovremmo testare a fondo OnePlus 10 Pro per dare un giudizio definitivo, ma guardando alle specifiche i due display sembrano pressoché identici. Tuttavia non si tratta necessariamente di un male se consideriamo che OnePlus 9 Pro ha un display superbo.

OnePlus 9 Pro (Image credit: TechRadar)

OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro: fotocamera

Come per il display, OnePlus 10 Pro e OnePlus 9 Pro non presentano molte differenze in ambito fotografico.

Entrambi gli smartphone sono equipaggiati con un sensore principale grandangolare da 48 MP con apertura f/1.8, un sensore da 8 MP con zoom ottico 3,3x e una lente ultra grandangolare da 50 MP. I report iniziali indicano che i primi due sensori sono identici.

Sembra che la differenza risieda nel sensore ultra-wide, che su OnePlus 10 Pro ha un angolo più ampio di 150 gradi. Speriamo che questa scelta non influisca negativamente, dato che l'ultra grandangolare di OnePlus 9 Pro era molto equilibrato e privo di distorsioni.

OnePlus 10 Pro (Image credit: OnePlus)

Su entrambi i modelli è presente un preset dei colori firmato Hasselblad, anche se presumibilmente con OnePlus 10 Pro l'intervento dell'azienda svedese dovrebbe essersi spinto oltre.

La miglioria più evidente in quest'ambito è costituita dal processore più potente di OnePlus 10 Pro, oltre a diversi miglioramenti apportati agli algoritmi di elaborazione delle immagini sviluppati da OnePlus e Hasselblad.

Sulla carta, le differenze in ambito fotografico sono minime.

OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro: specifiche e prestazioni

OnePlus 9 Pro e OnePlus 10 Pro sono separati da un chiaro gap generazionale in termini di prestazioni. Mentre OnePlus 9 Pro è equipaggiato con l'ex top di gamma Snapdragon 888, OnePlus 10 Pro dispone del successore Snapdragon 8 Gen 1.

Il produttore parla di un aumento prestazionale del 20%, anche se i primi report suggeriscono che la differenza tra i due smartphone sia meno pronunciata. Sapremo dirvi di più una volta che avremo provato per bene OnePlus 10 Pro.

Detto questo OnePlus 9 Pro è un top di gamma recentissimo e, in termini di esperienza d'uso, i due smartphone non presentano differenze sostanziali.

OnePlus 9 Pro (Image credit: TechRadar)

OnePlus propone entrambi i modelli nelle varianti da 8 e 12 GB di RAM. Anche in termini di spazio di archiviazione entrambi i modelli condividono i tagli da 128 GB e 256 GB.

Stranamente, una delle differenze più grandi potrebbe consistere nel software presente su OnePlus 10 Pro al momento del lancio. OnePlus 9 Pro è stato uno degli ultimi smartphone con la UI OxygenOS. Da allora, OnePlus si è fusa con Oppo, e i nuovi modelli dell'azienda utilizzano la ColorOS di quest'ultima.

La OxygenOS di OnePlus 10 Pro è stata sviluppata sulla base di ColorOS, ma dovrebbe aver mantenuto un design in linea con quello delle precedenti UI.

È triste assistere alla fine della nostra UI Android preferita, ma si spera che Oppo e OnePlus possano preservare i migliori aspetti che l'hanno resa nota, magari aggiungendo qualche novità interessante.

OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro: batteria

Il miglioramento hardware più sostanziale che troviamo su OnePlus 10 Pro consiste nella batteria da 5.000 mAh, sensibilmente più grande rispetto a quella di OnePlus 9 da 4.500 mAh.

Anche se il precedente top di gamma OnePlus riusciva tranquillamente ad arrivare a fine giornata con un uso normale, nella nostra recensione abbiamo sottolineato come un po' di autonomia in più non avrebbe di certo guastato nelle giornate di uso intenso.

OnePlus ha lavorato anche sulla ricarica: OnePlus 9 Pro ha un caricabatterie veloce da 65 W, mentre OnePlus 10 Pro dispone di un caricatore da ben 80 W.

Siamo contenti che OnePlus fornisca ancora i caricatori nella confezione e che stia cercando di incrementare ancora le velocità di ricarica a differenza di Samsung e Apple.

Entrambi i telefoni supportano la ricarica wireless a 50 W tramite un supporto di ricarica dedicato.

OnePlus 10 Pro (Image credit: OnePlus)

Quale scegliere?

Forse è presto per dirlo, ma sulla carta OnePlus 10 Pro non sembra molto diverso dal precedente OnePlus 9 Pro. Display, design, e fotocamera sembrano praticamente identici e presentano differenze minime.

Ci alcuni aggiornamenti interessanti, come la batteria più grande e la ricarica più veloce, oltre a un design migliorato per il comparto fotografico posteriore.

Del resto non si può davvero parlare di salto generazionale da parte di OnePlus. OnePlus 9 Pro era uno dei nostri smartphone preferiti del 2021, quindi il fatto che OnePlus 10 Pro gli somigli non è necessariamente un male.

Del resto per trovare ulteriori differenze dovremo scavare a fondo durante la nostra prova. Per ora, specifiche alla mano, i due smartphone sembrano molto simili ed è difficile consigliare il nuovo modello.