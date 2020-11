Offerte VPN del Black Friday: le 5 promozioni migliori del 2020

JUMP TO:

Se avete aspettato fino a novembre per sottoscrivere un abbonamento a una VPN, possiamo dirvi ufficialmente che l'attesa è finita. Tutti i provider più importanti hanno già pubblicato le proprie offerte del Black Friday, adesso sta a voi scegliere quale servizio adottare.

Gli sconti abbondano, pertanto potrete pagare il minimo possibile per un paio di anni di utilizzo anonimo di Internet, con lo sblocco dei siti web e dei contenuti in streaming con limitazioni geografiche come Netflix.

Probabilmente, NordVPN è il più importante, uno dei migliori fornitori di prodotti VPN sul mercato. Adesso offre tre mesi gratuiti all'iscrizione. In ogni caso, ci sono alternative meno costose, come Hotspot Shield e Surfshark, che offrono sconti sostanziosi per un periodo limitato.

E cosa dire di ExpressVPN, ovvero il miglior sul mercato? Anche qui potrete trovare qualche buona offerta.

In questo articolo vogliamo fornirvi l'elenco definitivo delle 5 migliori offerte VPN per il Black Friday. Ma ricordate di non tenere solo conto del prezzo: i provider che vi suggeriamo offrono anche servizi eccellenti.

1. Mesi extra gratis da una delle VPN più popolari

2. La migliore VPN in assoluto

LA VPN N. 1 ExpressVPN | 1 anno | €11,23 €5,79 al mese e 3 mesi GRATIS | 49% di sconto Non sarà lo sconto più alto, ma grazie a velocità incredibili, assistenza in chat 24/7 e la migliore crittografia sul mercato, ExpressVPN è la prima scelta di TechRadar: una VPN offshore affidabile per la privacy e lo sblocco dei contenuti internazionali. Sceglietela oggi e avrete la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, un ottimo sconto del 49% sul prezzo suggerito E 15 mesi al prezzo di 12. Un'offerta imperdibile. E c'è di più: questa promo non scade per TechRadar. Potrete cogliere l'occasione per tutto il resto dell'anno!Vedi offerta

3. La migliore VPN economica diventa ancora più conveniente al Black Friday

4. Una VPN veloce e oggi fra le più convenienti