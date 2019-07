Offerte Huawei, sconti e regali per il Prime Day 2019

Il Prime Day 2019 è ormai alle porte, e Huawei rincara la dose con una propria promozione. Si chiama "Huawei regale l'Estate" ed è accessibile anche tramite Amazon.

L'azienda cinese, che pare vicina a una risoluzione dei problemi con il governo statunitense, propone infatti regali fino a 179 euro per chi compra uno smartphone. I modelli inclusi nella promozione sono Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart+ 2019, Huawei P Smart Z e Mate 20 Lite.

Fino a 179 euro in regalo

Chi compra un P30 o un P30 Pro potrà ricevere in regalo una Mastercard precaricata con 100 euro, e inoltre una custodia Huawei Snorkeling Case, cioè una speciale cover che permette di usare lo smartphone anche sott'acqua. Un accessorio che di listino costa 79,99 euro, portando il valore totale a circa 180 euro.

Per gli altri modelli citati, ci sono due altoparlanti Bluetooth Huawei Mini Speaker, del valore di €59,98 cadauno. C'è inoltre una copertura assicurativa aggiuntiva, che per 90 giorni protegge lo smartphone da danni fuori garanzia, come la rottura dello schermo per una caduta accidentale.

Come funziona

Accedere alla promozione è abbastanza semplice. Per P30/P30 Pro basta acquistare i prodotti entro il 31 luglio e registrarli non oltre il 14 agosto 2019, tramite il sito www.huaweipromo.it. Per gli altri modelli valgono le stesse modaltà, ma in questo caso si potrà fare l'acquisto fino al 25 agosto 2019, e registrarsi entro l'8 settembre 2019.

Notebook e tablet Huawei con lo sconto

Oltre alla promozione "Huawei regala l'estate", in occasione del Prime Day 2019 su Amazon si trovano anche alcuni notebook Huawei scontati.

In particolare, i modelli in promozione sono Matebook D, Matebook 13 e Matebook X Pro per quanto riguarda i notebook. Se preferite un tablet, invece, potete avere uno Huawei Mediapad M5 Lite da 32 GB, in versione solo Wi-Fi oppure con connettività LTE.