Recensione Huawei MateBook 13

Il nostro verdetto

Dopo essere rimasta a guardare per anni, l'ultimo portatile di casa Huawei ha esattamente quello che desideravamo in un laptop di lusso. Lo Huawei MateBook 13 fa tutto quello che un laptop di punta può fare - e anche di più - allo stesso prezzo o anche a meno. Per questo motivo, secondo noi, lo Huawei MateBook 13 è il miglior portatile del 2019.