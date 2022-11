Offerta iPad, approfittatene perché subito non capita spesso

iPad 10.2 (2021) 64GB a 439 342€ (Si apre in una nuova scheda)

Tablet perfetto per guardare contenuti in streaming e navigare in rete, si presta molto bene anche per la produttività grazie al supporto di Apple pencil. Il display è luminoso e scorrevole, mentre la fotocamera frontale si rivela ottima per le videochiamate. Un tablet di qualità a tutto tondo, perfetto per chi ha un iPhone o un Mac e vuole rimanere nell'ecosistema Apple.

La memoria non è espandibile, quindi se avete bisogno di memorizzare molti dati vi consigliamo la versione da 256GB, anch'essa in sconto.