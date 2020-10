Nvidia sta lavorando alle versioni “Super” delle GPU RTX 3000 in vista della sfida con Big Navi

Nonostante abbia appena presentato la sua gamma di schede video RTX 3000, Nvidia starebbe già lavorando a delle varianti potenziate in vista della sfida con AMD Big Navi.

L’informazione arriva dal noto leaker Kopite7kimi, che tramite un post Twitter ha fatto trapelare alcuni dettagli su una variante potenziata della GPU RTX 3060 e su due versioni "Super" di RTX 3070 e 3080.

PG142-SKU20 GA104-200 8G GDDR6 4864FP32=RTX 3060Ti or Super, Thanks to VCZ.September 8, 2020

GeForce RTX 3060 dovrebbe arrivare a novembre, e se le informazioni di Kopite7kimi si rivelassero esatte, verrà proposta in due varianti: una basata sulla GPU GA106 e una più potente basata sulla GPU GA104. La seconda, che dovrebbe riprendere la nomenclatura ’Ti’ o ‘Super’, dovrebbe avere 4,864 CUDA core e 8GB di memoria GDDR6 (al pari di GeForce RTX 2060 Super).

Memoria raddoppiata

Nvidia RTX 3060 non sarà l’unica GPU Ampere proposta in versione potenziata. Come suggerito da Kopite7kimi , Nvidia starebbe lavorando a delle varianti delle GPU GeForce RTX 3080 e RTX 3070 con una memoria doppia rispetto alle versioni originali.

Anche se GeForce RTX 3070 non è ancora stata ufficializzata, la sua variante potenziata dovrebbe avere il doppio della memoria del modello standard (16GB vs 8GB) e un prezzo di lancio simile a quello di RTX 3080 ($699).

Allo stesso modo, la variante potenziata di GeForce RTX 3080 dovrebbe passare da 10GB a 20GB di memoria, con un prezzo lancio previsto compreso tra i 799 e gli 899 dollari.

Anche se ci aspettiamo che Nvidia lanci le altre schede delle serie RTX 3000 entro la fine dell’anno, i suoi piani per le varianti potenziate, al momento, non sono chiari. Koppite7kimi afferma che la RTX 3080 da 20GB potrebbe arrivare a ottobre, ma Wccftech suggerisce che per Nvidia sarebbe preferibile aspettare il lancio delle GPU AMD Big Navi per vedere se la concorrenza deciderà di sfruttare la capacità della VRAM come punto di forza.

AMD dovrebbe presentare le prime schede grafiche RDNA 2 alla fine di settembre con un lancio previsto per Novembre.