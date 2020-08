Nvidia RTX 3080 e 3090, pare che ci saranno davvero 24GB di memoria!

La Nvidia GeForce RTX 3080 e la 3090 arriveranno con 10GB e 24GB di RAM video GDDR6X, rispettivamente. O almeno questo è quanto si mormora negli ultimi giorni, in particolare da quanto i produttori hanno cominciato a svelare le proprie carte. MSI, per esempio, ha registrato la bellezza di 29 nuovi modelli.

Il sito Videocardz cita fonti (non specifiche) all'interno del settore secondo cui le nuove schede si chiameranno proprio RTX 3080 ed RTX 3090, e conferma anche quell'enorme quantità di RAM di cui si era (s)parlato nelle scorse settimane.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di una scheda video Ampere con 24 GB di RAM, come massimo teorico della RTX 3090. Ma ormai, con le voci che si fanno sempre più insistenti, sembra proprio che sia questa la strada intrapresa da Nvidia.

Una quantità così grande di GDDR6X potrebbe rivelarsi utile in qualche contesto che per ora non riusciamo a immaginare, ma di sicuro contribuirà a rendere molto, molto, molto salato il prezzo della RTX 3090.

A proposito di prezzi, quelli ufficiali saranno resi noti a partire dal primo settembre, data in cui Nvidia terrà il suo evento ufficiale. Ma anche qui le speculazioni non mancano: si è parlato di 1.400 dollari come prezzo di riferimento. Questi prezzi, in genere, si intendono esentasse, quindi forse stiamo parlando di una scheda che potrebbe costare poco meno di 2.000 euro.

Staremo a vedere.

3080 Super con 16GB?

Pare invece che la RTX 3080 avrò "solo" 10GB di vRAM, il che in teoria lascia spazio per una ipotetica 3080 Super con 16GB. D'altra parte la RTX 2080 e la RTX 2080 Super hanno la stessa quantità di RAM, anche se il modello più recente ne ha una versione un po' più veloce.

Non circolano dettaglio riguardo alla RTX 3070, ma secondo Videocardz questo modello sarà presentato il primo settembre insieme agli altri.