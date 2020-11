Nvidia RTX 3060 Ti: un venditore Saudita mostra i primi esemplari in vendita

Nvidia ha fissato la data di lancio di RTX 3060 Ti per l’inizio di dicembre, ma a quanto pare un venditore Saudita ha deciso di bypassare i dettami dell’azienda e mettere in vendita le GPU prima di quanto indicato dal produttore.

Va ricordato che RTX 3060 Ti non è ancora stata confermata da Nvidia (anche se le immagini trapelate parlano chiaro), quindi dobbiamo analizzare la vicenda con un minimo di scetticismo.

Videocardz afferma che le immagini pubblicate dal venditore Saudita, che risponde al nome di ‘Silicon Valley’, siano reali, anche se quella che mostra i prodotti in vendita sul sito è palesemente falsa (stranamente).

Il venditore ha anche condiviso dei video che mostrano il packaging di alcune Gigabyte 3060 Ti Eagle, il che fa pensare si tratti di prodotti originali vista la complessità che richiederebbe la realizzazione di una confezione così ben fatta.

Di certo guardando il video è difficile pensare che le Gigabyte 3060 Ti mostrate siano false, anche se le riprese sono abbastanza confusionarie, per essere gentili.

Non manca comunque molto

Naturalmente potete pensarla come volete riguardo all’autenticità delle immagini, anche se in effetti non fanno altro che confermare i già insistenti rumor che parlano di un lancio imminente per RTX 3060 Ti.

Inizialmente la GPU Ampere era prevista per novembre, ma recenti discrezioni parlano di un lancio entro dicembre.

In teoria RTX 3060 Ti dovrebbe avere 4,864 CUDA core, 8GB di VRAM GDDR6 e un prezzo di circa $400 (piò o meno 350€). Il prezzo indicato dal venditore Saudita è di 3,699 Saudi Riyal, circa $990, ma ovviamente non ha nessuna validità rispetto a quello che verrà proposto da Nvidia per il mercato globale.

Nel frattempo sono emerse voci sul potenziale arrivo di due nuovi modelli: RTX 3050 Ti e RTX 3060 , entrambe in arrivo nel 2021.