Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, data di uscita prevista entro fine maggio

Stando a recenti indiscrezioni, Nvidia RTX 3080 Ti verrà presentata il prossimo 18 maggio e sarà disponibile all'acquisto dal 26 maggio.

La notizia è stata diffusa dal sito IT Home e conferma diversi rumor circolati nei mesi scorsi che indicavano una data di lancio entro il mese di maggio. Purtroppo, come potete immaginare, le GPU sono destinate a sparire in poco tempo, anche se Nvidia ha pensato a un espediente che potrebbe, almeno in parte, risolvere il problema.

Il produttore dichiara di aver lavorato sull'hash limiter presente su RTX 3060 rendendolo più resistente e quindi meno semplice da crackare. Il limitatore dovrebbe dimezzare le capacità di mining della GPU, rendendola poco appetibile ai miner e consentendo ai gamer di accaparrarsi buona parte delle schede video disponibili al momento del lancio.

Anche il sito cinese HKEPC indica il 26 maggio come possibile data di lancio per RTX 3080 Ti, mentre per RTX 3070 Ti si parla della prima settimana di giugno (ma non si fa riferimento a quest'ultima nel più recente rumor, quindi potrebbe esserci stato un cambio di rotta).

A sostegno di questa ipotesi, alcuni distributori hanno segnalato l'arrivo delle prime unità di RTX 3080 Ti, e la GPU è comparsa tra gli annunci di vendita di un sito americano. Riteniamo altamente probabile che Nvidia decida di proporre altre GPU di fascia alta prima di presentare le sue schede video entry level (RTX 3050).

IT Home afferma anche che la prima recensione di RTX 3080 Ti verrà pubblicata il 25 maggio, il giorno prima del presunto lancio. Come sempre, trattandosi di rumor, raccomandiamo ai nostri lettori la massima cautela, ma dato il numero di fonti concordanti non escludiamo che RTX 3080 Ti possa realmente arrivare entro il mese di maggio.